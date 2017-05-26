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Забитый под отказ Дворец спорта на концерте "Руки вверх"
Группы 90-х неизменно собирают в Минске аншлаги. Вот и «Руки вверх» вчера собрали полный Дворец спорта. Концерт группы был посвящен 20-летию коллектива. AFISHA.TUT.BY вместе с четырьмя тысячами минчан поностальгировала и подпевала всем известные хиты.
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"Руки вверх" во Дворец спорта пришли послушать почти 4 тысячи человек. AFISHA.TUT.BY поностальгировала вместе с ними.
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