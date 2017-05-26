Терраса своими руками: дешевле всего строить из дерева и бетонной плитки

Терраса возле дома — конструкция не самая сложная, при наличии даже небольшого строительного опыта ее можно сделать буквально за выходные. В этом материале мы расскажем, как подготовить основание под разные виды настила и сколько стоят самые распространенные материалы для террас.

Где быть террасе?

Это решение принимает сам домовладелец. Удобнее всего делать ее там, где расположен выход из гостиной на улицу — если он есть. Однако терраса может располагаться и на удалении от дома.



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Есть также мнение, что лучшее место для нее на южной стороне, однако в этом случае нужно будет обязательно придумать, как защититься от солнца. С западной и восточной сторон дома солнце уже не так будет припекать, но летом будет тепло до позднего вечера. Террасе с северной стороны гарантирована постоянная тень от дома, наслаждаться прохладой можно будет лишь в жаркие дни. А вот весной и осенью здесь будет не очень комфортно.

Основа для террасы

Для террасы подойдут облегченные варианты фундамента. Простейший из них — пескогравийная подушка толщиной 15−20 см. Применяя такое основание, можно настелить бетонную плитку, вымостить площадку клинкером.



Фото: www.suncityvillas.com

Подойдет такое основание и для дощатого настила по лагам из лиственницы. Прядок работ простой: с участка, размеченного под террасу, снимается верхний слой почвы на глубину до 20 см. Углубление засыпается песком и щебнем с обязательным поливом водой. На выровненную подушку укладывается финишное покрытие.



Фото: 101dizain.ru

Но мы считаем, что под террасу из дерева лучшим решением будет столбчатый фундамент, на который нужно установить деревянные лаги, образующие жесткий каркас.

Столбики делают с шагом 1−2 метра. Если грунт под террасой пучинистый с высоким уровнем грунтовых вод, то столбы нужно заглублять ниже глубины промерзания. Такие опоры позволяют быстро и точно выставить балки на одном уровне, а при необходимости — придать основанию уклон для стока воды.

Деревянный настил

Обычная половая доска хвойных пород — сосны и ели — является самым дешевым вариантом настила террасы. Стоимость м2 не высока — от 8 до 12 рублей. Для лаг также потребуется брус сечением 50×100 мм. Его укладывают с шагом 40−60 см. Однако даже самая тщательная пропитка химсоставами с противомикробным и фунгицидным (противогрибковым) действием незначительно продлевает срок службы террасы — за 5−7 лет доски под открытым небом сгниют.



Фото: 1decor.org

Дольше прослужит настил из лиственницы. Она дороже — ориентировочно 25−30 рублей за м2.

Более дорогие варианты — это настилы из древесины термической обработки. Термическая обработка придает обычной древесине необычные декоративные свойства, эффектно проявляется текстура древесины. Причем оттенок, который приобретает древесина, однороден по всему сечению. Основными недостатками термообработанной древесины является ее цена — от 90 рублей за м2.



Фото: superdom.ua

Идеальный вариант для строительства террас — тропическая древесина: ипе, кумару, тик и другие. Цены, правда, радуют еще меньше — от 140 рублей за м2.

Можно сделать настил и из ДПК — древесно-полимерного композита. Террасные доски из ДПК обладают всеми характеристиками, чтобы быть идеальным покрытием террасы. Монтаж прост, их элементы каркаса с креплением позволяют создать ровное «безгвоздное» пространство. Доски из ДПК не требуют сезонной обработки. Цена вопроса — от 50 рублей за м2.



Фото: heatwood.com.ua

При сооружении настила следует помнить, что на него в любом случае, даже при наличии крыши, будет попадать дождь. Поэтому, чтобы на деревянном полу не застаивалась вода, доски не укладывают слишком близко друг к другу, а оставляют между ними зазор в 1−2 мм. Под полом террасы делают водоотвод для выведения лишней воды, скопившейся во время дождя или таяния снега, за пределы дома.

Бетонная плитка и клинкер

Это один из самых дешевых вариантов покрытия. Производители сегодня предлагают огромный выбор подобных изделий различных форм и цветов.



Фото: giapaan.com



Фото: donetsk.all.biz

При этом цены вполне демократичные. Самая простая, серого цвета, размером 300×300×30 мм с незамысловатым узором стоит примерно 8 рублей за м2. Цветная — от 9 до 16 рублей. Обыкновенная тротуарная плитка «кирпичик» — от 11 рублей за м2.



Фото: stroiremdoma.ru

В Европе клинкерная тротуарная и террасная плитка давно признана одним из самых популярных материалов для применения в ландшафтном дизайне. Декоративные свойства указанных изделий выше всяких похвал. Кроме того, легкий и быстрый монтаж позволяет при необходимости перенести террасу или изменить ее форму и размеры, заменить разрушенный элемент, освежить декор.

Тротуарная плитка производится в виде кирпичиков. В уложенном виде она напоминает брусчатку. Цена на такое покрытие — от 75 рублей за м2. Цветовая гамма очень широкая, поэтому это один из любимых видов покрытий дизайнеров.



Фото: www.pexels.com

Террасные клинкерные плиты имеют большие размеры: 794×394×20, 594×394×35, 394×394×20. Но этот вид совсем не бюджетный — от 140 рублей за м2.

Эти виды покрытий можно уложить непосредственно на «подушку» из песка, заполнив щели между камнями или плитками песком или сухой песчано-цементной смесью. Желательно также предусмотреть прокладку водосточных канавок шириной в 40 см и глубиной в 10−15 см, которые будут подводиться к общей водосборной системе. Подъем уровня поверхности патио на 1−2 см выше уровня газона позволит в дальнейшем облегчить процесс кошения триммером.

Резиновая плитка

Резиновая плитка и брусчатка — сравнительно новые материалы в благоустройстве. Основное их предназначение — покрытие детских и спортивных площадок. Однако можно использовать и в качестве покрытия для террасы. Оно не становится скользким при попадании на него влаги, не впитывает воду, устойчиво к плесени и грибкам. Мягкое, упругое, поэтому при падении на пол не бьется стеклянная посуда и другие предметы. С плитки легко и бесследно удаляются пролитые масло, жир и другие жидкости.



Фото: рol-мaster.com

Укладка покрытия не требует наличия бетонной стяжки или другого твердого основания. Можно использовать уплотненный грунт, щебень, или песок. Монтаж не требует специального оборудования — достаточно лобзика или ножовки.

При укладке на грунт или песок для стыковки используются втулки, которые продаются вместе с материалом и препятствуют смещению элементов друг относительно друга. По периметру площадки устанавливается резиновый или пластиковый бордюр.

Стоимость покрытия зависит от размера: крупноформатные плиты 500×500×40 мм — от 36 рублей за м2, «брусчатка» 200×100×40 мм — 42 рубля за м2.