ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

10 сексуальных моделей в купальниках от журнала Sports Illustrated Swimsuit

28.05.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Американский журнал Sports Illustrated каждый год издает специальный выпуск — Swimsuit Issue. С 1964 года содержание Swimsuit Issue не менялось: прекрасные девушки рекламируют красивые купальники. За это журнал часто критикуют: одни усматривает в фотосессии чрезмерную сексуализацию женского тела, другие говорят о том, что мода и купальники, — неподходящая тема для спортивного издания.

Несмотря на критику, журнал продолжает процветать и приносить владельцам миллионы долларов.

В 2017 году для Swimsuit Issue снялись Нина Агдал, Серена Уильямс, Эшли Грэм, Барбара Палвин, Кейт Аптон и другие звезды.

Нина Агдал




Серена Уильямс




Эшли Грэм




Кейт Аптон




Барбара Палвин




Каролина Возняцки




Симона Байлз




Ирина Шейк




Лили Олдридж




Вита Сидоркина




 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Звездные холостяки, которые не спешат жениться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика