10 сексуальных моделей в купальниках от журнала Sports Illustrated Swimsuit

Американский журнал Sports Illustrated каждый год издает специальный выпуск — Swimsuit Issue. С 1964 года содержание Swimsuit Issue не менялось: прекрасные девушки рекламируют красивые купальники. За это журнал часто критикуют: одни усматривает в фотосессии чрезмерную сексуализацию женского тела, другие говорят о том, что мода и купальники, — неподходящая тема для спортивного издания.

Несмотря на критику, журнал продолжает процветать и приносить владельцам миллионы долларов.

В 2017 году для Swimsuit Issue снялись Нина Агдал, Серена Уильямс, Эшли Грэм, Барбара Палвин, Кейт Аптон и другие звезды.

Нина Агдал













Серена Уильямс













Эшли Грэм













Кейт Аптон













Барбара Палвин













Каролина Возняцки













Симона Байлз













Ирина Шейк













Лили Олдридж













Вита Сидоркина











