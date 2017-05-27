|
10 сексуальных моделей в купальниках от журнала Sports Illustrated Swimsuit
Американский журнал Sports Illustrated каждый год издает специальный выпуск — Swimsuit Issue. С 1964 года содержание Swimsuit Issue не менялось: прекрасные девушки рекламируют красивые купальники. За это журнал часто критикуют: одни усматривает в фотосессии чрезмерную сексуализацию женского тела, другие говорят о том, что мода и купальники, — неподходящая тема для спортивного издания.
Несмотря на критику, журнал продолжает процветать и приносить владельцам миллионы долларов.
В 2017 году для Swimsuit Issue снялись Нина Агдал, Серена Уильямс, Эшли Грэм, Барбара Палвин, Кейт Аптон и другие звезды.
Нина Агдал
Серена Уильямс
Эшли Грэм
Кейт Аптон
Барбара Палвин
Каролина Возняцки
Симона Байлз
Ирина Шейк
Лили Олдридж
Вита Сидоркина
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Море, пляж и модели
|
Архив (Разное)
Комментарии