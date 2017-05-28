Ученые узнали, какая погода мешает выспаться

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Высокая температура по ночам негативно влияет на качество сна, установили исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего.



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После жары, которая стояла в городе в ноябре 2015 года, ученые задались целью выяснить наличие закономерности между температурой воздуха и качеством сна.

Материалом стали данные исследований, поведенных при участии 765 тысяч жителей с 2002 по 2011 годы. Выяснилось, что аномальный рост температуры на 1 градус по Цельсию приводит трех человек из ста к тревожному сну.

Летом этот вопрос становится особо актуальным, так как ночная температура значительно повышается. На качества сна также влияет возраст и материальный достаток. После 65 лет качества сна может ухудшаться.