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Видеофакт: ОМОН задержал фанатов после финала Кубка Беларуси
29.05.2017 08:14 — Разное | Sputnik Беларусь
Накануне на гродненском ЦСК "Неман" состоялся финал Кубка Беларуси по футболу. В решающем поединке встретились брестское "Динамо" и солигорский "Шахтер". Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Голами отметились: у "горняков" — Виталий Лисакович (69-я минута), у брестчан — Алексей Легчилин (82). В дополнительное время командам не удалось поразить ворота друг друга, а
Как только голкипер "динамовцев" Жереми Малерб отразил удар Алексея Янушкевича, на поле выбежали фанаты, чтобы поздравить свою команду с победой в Кубке. Однако ОМОН, работавший на финальном матче, оперативно среагировал и не дал части радостных болельщиков добежать до игроков. Интересно, что за пойманных фанатов пытались заступиться сами футболисты.
На втором видео можно увидеть, как за происходящим из vip-ложи наблюдают председатель АБФФ Сергей Румас и его заместитель Сергей Сафарьян.
Благодаря победе в Кубке Беларуси "Динамо", ранее завоевывавшее трофей в 2007 году, получило право выступить в квалификации Лиги Европы. Выступление в еврокубке брестчане начнут со второго отборочного раунда.
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После победного пенальти в финале Кубка Беларуси по футболу между брестским "Динамо" и солигорским "Шахтером" болельщики брестчан бросились на поле поздравлять...
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