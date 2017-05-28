Видеофакт: ОМОН задержал фанатов после финала Кубка Беларуси

Накануне на гродненском ЦСК "Неман" состоялся финал Кубка Беларуси по футболу. В решающем поединке встретились брестское "Динамо" и солигорский "Шахтер". Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Голами отметились: у "горняков" — Виталий Лисакович (69-я минута), у брестчан — Алексей Легчилин (82). В дополнительное время командам не удалось поразить ворота друг друга, а в серии пенальти точнее оказались футболисты "Динамо" — 10:9 .

Как только голкипер "динамовцев" Жереми Малерб отразил удар Алексея Янушкевича, на поле выбежали фанаты, чтобы поздравить свою команду с победой в Кубке. Однако ОМОН, работавший на финальном матче, оперативно среагировал и не дал части радостных болельщиков добежать до игроков. Интересно, что за пойманных фанатов пытались заступиться сами футболисты.

Омон применил силу против фанатов брестского "Динамо", которые пытались прорваться на поле, Демешко и Цеван отбивали фанатов. pic.twitter.com/n6KVQGZJ13 — Belultras.by (@belultras_by) 28 мая 2017 г.

На втором видео можно увидеть, как за происходящим из vip-ложи наблюдают председатель АБФФ Сергей Румас и его заместитель Сергей Сафарьян.

Благодаря победе в Кубке Беларуси "Динамо", ранее завоевывавшее трофей в 2007 году, получило право выступить в квалификации Лиги Европы. Выступление в еврокубке брестчане начнут со второго отборочного раунда.