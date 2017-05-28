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В 2016 году на границе задержали 12 боевиков ИГИЛ

29.05.2017 14:54 — Разное | БДГ  
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За минувший год белорусскую границу пытались пройти без документов несколько тысяч нелегалов, пограничники сумели также выявить более десятка лиц, которые имеют отношение к террористической организации ИГИЛ, которая держит в напряжении весь мир.

Как сообщил начальник отряда погранконтроля «Минск» Николай Воловодов, в 2016 году пограничниками было обнаружено 12 боевиков террористической организации ИГИЛ. Об этом он рассказал телеканалу ОНТ.

Он также рассказал, что за прошлый год пограничниками было задержано свыше 500 нарушителей, порядка 5 тысяч иностранных граждан, собиравшихся пересечь границу Беларуси без соответствующих документов.

Кром того, пограничниками было задержано 300 единиц оружия и более 7000 боеприпасов.

 
Теги: Минск
 
 
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За минувший год белорусскую границу пытались пройти без документов несколько тысяч нелегалов, пограничники сумели также выявить более десятка лиц, которые имеют...

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