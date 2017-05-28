В 2016 году на границе задержали 12 боевиков ИГИЛ

За минувший год белорусскую границу пытались пройти без документов несколько тысяч нелегалов, пограничники сумели также выявить более десятка лиц, которые имеют отношение к террористической организации ИГИЛ, которая держит в напряжении весь мир.

Как сообщил начальник отряда погранконтроля «Минск» Николай Воловодов, в 2016 году пограничниками было обнаружено 12 боевиков террористической организации ИГИЛ. Об этом он рассказал телеканалу ОНТ .

Он также рассказал, что за прошлый год пограничниками было задержано свыше 500 нарушителей, порядка 5 тысяч иностранных граждан, собиравшихся пересечь границу Беларуси без соответствующих документов.

Кром того, пограничниками было задержано 300 единиц оружия и более 7000 боеприпасов.