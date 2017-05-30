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Если бесплатно: куда бы вы поехали, если бы не было виз

31.05.2017 17:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Шенгенские визы могут подешеветь до 35 евро уже с 2018 года. Sputnik расширил границы возможного и спросил у минчан, куда бы они поехали, если бы визового режима вовсе не существовало.

Среди фаворитов белорусов — Португалия, Италия и Исландия. Кто-то хотел бы побывать в Риме, а кто-то рвется на испанские пляжи.

Впрочем, многие говорят, что визы — не помеха, хоть тот факт, что "шенген" для белорусов дороже чем для кого бы то ни было, некоторых обижает.

 
 
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Sputnik спросил у минчан, куда бы они поехали, не существуй визового режима. Смотрите на видео, что отвечали опрошенные.

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