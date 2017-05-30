Главной своей задачей финалистка "Ты супер!" считает необходимость нагнать однокурсников — из-за участия в шоу первокурсница БГЭУ Дарья Чернова пропустила практически целый семестр. Сейчас ей надо самостоятельно подготовиться к сессии.

После бурного водоворота событий, который ее захлестнул в последние полгода, звездой Даша себя совсем не чувствует. В отличие от ее друзей. "Не раз замечала, что с любым вопросом сначала обращаются ко мне, а только потом спрашивают у всех остальных. Меня такие вещи смущают", — просто признается Даша.

Впрочем, определенный "курс молодого бойца" — как правильно относиться к критике и реагировать на популярность, для Даши провели еще в рамках проекта — чтобы не принимала близко к сердцу критику в соцсетях. "Вообще я не очень люблю просматривать комментарии под своим видео, хотя и стараюсь, ведь это люди которые уделили внимание моему творчеству. Впрочем, совсем уж негативных откликов видеть не довелось, к счастью".

Не смотря на то, что Даша в Беларуси всего два дня, ей уже поступило немало предложений — финалистку "Ты супер!" зовут принять участие в концертах и благотворительных мероприятиях, а информационное агентство Sputnik Беларусь предложило ей стать колумнистом .

"Участие в шоу изменило нас всех. Это был реально переворот в судьбе каждого — мы поменялись все как личности, у каждого изменилась жизнь. Станет ли кто-нибудь их нас звездой — пока неизвестно, но люди не остались равнодушными, очень много детей нашли свои семьи", — сказала Даша во время своего интервью на Sputnik Беларусь. И выразила уверенность, что главной своей цели — изменить чью-то жизнь к лучшему, проект достиг.

Информационное агентство и радио Sputnik Беларусь в статусе международного информационного партнера шоу талантов российского телеканала НТВ "Ты супер!" полгода поддерживало юных участников проекта из Республики Беларусь Настю Кравченю и Дашу Чернову. Проект "Ты супер!" подарил шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе: его участниками были воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей из 12 стран.

Дети с непростой судьбой в течение нескольких месяцев поражали огромную зрительскую аудиторию своими талантами, смогли пообщаться и поработать со звездами мировой и российской эстрады, а также осуществить свои самые заветные мечты.

Полную версию интервью Дарьи Черновой смотрите на видео.