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Пенсионер погиб при пожаре в Чечерском районе
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер погиб при пожаре в Чечерском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.
Трагедия произошла 30 мая в 15.04 в д.Ветвица. "На территории частного домовладения рядом с навесом горело два тюка соломы, между которыми был обнаружен обгоревший труп хозяина дома, пенсионера 1935 года рождения", - рассказала Мария Клезович.
Причина возгорания устанавливается. По факту гибели проверку проводит следственно-оперативная группа.-0-
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"На территории частного домовладения рядом с навесом горело два тюка соломы, между которыми был обнаружен обгоревший труп хозяина дома, пенсионера 1935 года...
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