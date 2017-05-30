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Пенсионер погиб при пожаре в Чечерском районе

31.05.2017 18:33 — Разное | БелТА  
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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер погиб при пожаре в Чечерском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Трагедия произошла 30 мая в 15.04 в д.Ветвица. "На территории частного домовладения рядом с навесом горело два тюка соломы, между которыми был обнаружен обгоревший труп хозяина дома, пенсионера 1935 года рождения", - рассказала Мария Клезович.

Причина возгорания устанавливается. По факту гибели проверку проводит следственно-оперативная группа.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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