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В 2016 году Беларусь сэкономила на социальной сфере 50 миллионов рублей

31.05.2017 18:46 — Разное | Ежедневник  
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В 2016 году Беларусь сэкономила на социальной сфере 50 миллионов рублей

В результате оптимизации социальной сферы в 2016 году Беларусь сэкономила 50 млн рублей. Аналогичная задача стоит и на текущий год, заявил заместитель премьер-министра Василий Жарко.

Выступая на совместном заседание Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Василий Жарко заявил, что социальная сфера страны развивается спокойно, системно и достаточно динамично. В основе этого, безусловно, лежат базовые принципы государственной политики, ориентированной на конкретного человека, его нужды и интересы.  Он также отметил, что в рамках выполнения стоящих перед социальным блоком правительства задач основные усилия сконцентрированы на достижении доведенных показателей социально-экономического развития, безусловного обеспечения наших долгосрочных приоритетов, сообщила пресс-служба Совмина.

«Своевременно и в полном объеме финансируется выплата пенсий, пособий, стипендий. В курируемых отраслях не допущено задолженности по заработной плате. Осуществляется постоянный мониторинг и контроль ключевых медико-демографических показателей,  – подчеркнул вице-премьер. - Приняты меры по повышению экономической эффективности работы социальных отраслей, оптимизации их структур, максимальному привлечению внебюджетных средств».

Василий Жарко сообщил, что в результате оптимизации в социальной сфере в 2016 году сэкономлено свыше 50 млн рублей. В текущем году поставлена задача обеспечить экономию не менее уровня прошлого года.

«Безусловно, мы ни в коей мере не идем по пути снижения уровня доступности гарантированных государством услуг. Целевой ориентир проводимой нами политики остается неизменным и направленным на обеспечение всем гражданам страны достойного уровня и качества жизни», - подчеркнул заместитель премьер-министра. - Главная задача текущего периода – не допустить снижения уровня реального благосостояния нашего населения».

 
 
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