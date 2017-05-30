Как белорусы будут покупать валюту без паспорта. Простые вопросы и ответы

В Беларуси с 1 июня валюты по паспорту">отменяют требование регистрации банками паспортных данных физлиц при покупке ими валюты. Это предусмотрено президентским указом № 192. FINANCE.TUT.BY собрал несколько простых вопросов про отмену покупки валюты по паспорту.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Почему именно сейчас отменили предоставление паспорта?

«Решение о либерализации валютного режима принято по инициативе Нацбанка с учетом стабильной ситуации на внутреннем валютном рынке. В течение достаточно продолжительного времени на рынке наблюдается сбалансированность спроса и предложения», — поясняет свое решение регулятор.

В президентском указе № 192 говорится, что он разработан для «либерализации валютного режима и упрощения порядка проведения валютно-обменных операций».

— Отмена продажи иностранной валюты по паспорту является дополнительным штрихом к общей либеральной картине, которая наблюдается на валютном рынке, — отмечают финансовые консультанты компании «ТелетрейдБел». — Позитивные изменения невозможно не заметить: снижается норма обязательной продажи валютной выручки для экспортеров, а в будущем ожидается полная отмена данного правила, физлиц планируют допустить к валютным торгам на бирже, ограничения на открытие счетов для населения за границей будут сняты.

Когда белорусы смогут купить валюту без паспорта?

Нацбанку нужно в течение трех месяцев обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с президентским указом и «принять иные меры по его реализации», говорится в указе президента. Но банки уже с 1 июня будут продавать валюту физлицам без предоставления паспорта.

Почему нужен паспорт при покупке крупных сумм валюты?

Для тех, кто будет приобретать крупные суммы валюты (при сумме операции от 1000 базовых величин — 23 тысячи рублей), сохраняется требование по идентификации личности.

Нацбанк это объясняет тем, что «в Беларуси действует соответствующая международным стандартам система идентификации участников финансовых операций, которая направлена на противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения».

— Будут преследоваться фискальные цели, будут отслеживать информацию о тех, кто не имеет официального дохода, но покупает большие суммы валюты, — отмечает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Изменится ли курс доллара и евро из-за отмены паспортов?

— Курс доллара и евро не изменится из-за отмены необходимости предоставлять паспорт при покупке физлицом валюты. Более того, скорее всего предложение валюты будет по-прежнему превышать спрос, — прогнозирует Вадим Иосуб. — Можно чисто теоретически предположить, что есть скрытый отложенный спрос на валюту, что кто-то хотел покупать, но не мог из-за необходимости предоставлять паспорт, а сейчас ему захочется пойти в обменный пункт. Но не стоит забывать, что превышение предложения над спросом каждый месяц составляет порядка 100−200 миллионов долларов. Поэтому даже возможный мифический отложенный спрос не сравним с суммой ежемесячной чистой продажи валюты, и на расклад на валютном рынке практически не повлияет.

Сколько раз в Беларуси вводили и отменяли продажу валюты по паспорту?

В Беларуси ввели покупку валюты физлицами по паспорту с 8 ноября 2011 года. Но в нашей стране раньше уже вводили механизм продажи наличной валюты с подтверждением личности — с 1997 года до февраля 2006 года. Это делали из-за падения курса белорусского рубля. Отменили покупку валюты по паспорту из-за стабилизации на валютном рынке.