Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси может увеличить сумму претензий к Международной федерации каноэ, если она не «заплатит быстро и полюбовно», отметил генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов в разговоре с корреспондентом ТАСС .



Анатолий Котов. Фото: mst.by

Ранее Анатолий Котов сообщил о том, что НОК направил претензию к Международной федерации каноэ с просьбой компенсировать все расходы и моральный ущерб в связи с неправомерной дисквалификацией и отстранением мужской команды Беларуси от Олимпиады-2016. Он также предупредил , что если там не захотят урегулировать спор полюбовно, белорусская сторона будет обращаться в Международный арбитражный спортивный суд и Международный спортивный суд в Лозанне.

И вот вчера Международная федерация каноэ выступила с заявлением в прессе, что не собирается производить Беларуси никаких выплат , кроме тех 8 тысяч евро, что обязал взыскать с нее Спортивный арбитражный суд после выигрыша дела Национальным олимпийским комитетом и полного оправдания гребцов.

Такой ответ не устроил НОК Беларуси. НОК планирует отсудить призовые спортсменов, которые им должны были бы выплатить в случае победы, а также затраты, которые понесла Беларусь на подготовку команды.

— Сумма претензий составляет 400−500 тысяч евро. Но иск может быть гораздо большим, если нам не заплатят быстро и полюбовно, — отметил Анатолий Котов в интервью ТАСС .

— Будем ждать официального ответа, несмотря на то, что представители Международной федерации через прессу заявили об отказе пойти нам навстречу, — сказал генеральный секретарь НОК.

В январе Международный арбитражный спортивный суд снял однолетнее наказание с мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, наложенное Международной федерацией каноэ (ICF) из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

Истцом к ICF в Международном спортивном суде в Лозанне выступил Национальный олимпийский комитет Беларуси.

По мнению экспертов, из-за пропуска мужской команды по гребле на байдарках и каноэ Игр-2016 в Рио Беларуси недосчиталась 2−4 олимпийских наград.