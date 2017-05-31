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НОК Беларуси увеличит иск к Международной федерации каноэ, если она "не заплатит полюбовно"
Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси может увеличить сумму претензий к Международной федерации каноэ, если она не «заплатит быстро и полюбовно», отметил генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов в разговоре с корреспондентом
Ранее Анатолий Котов сообщил о том, что НОК
И вот вчера Международная федерация каноэ выступила с заявлением в прессе, что
Такой ответ не устроил НОК Беларуси. НОК планирует отсудить призовые спортсменов, которые им должны были бы выплатить в случае победы, а также затраты, которые понесла Беларусь на подготовку команды.
— Сумма претензий составляет 400−500 тысяч евро. Но иск может быть гораздо большим, если нам не заплатят быстро и полюбовно, — отметил Анатолий Котов в интервью
— Будем ждать официального ответа, несмотря на то, что представители Международной федерации через прессу заявили об отказе пойти нам навстречу, — сказал генеральный секретарь НОК.
В январе Международный арбитражный спортивный суд
Истцом к ICF в Международном спортивном суде в Лозанне выступил Национальный олимпийский комитет Беларуси.
По мнению экспертов, из-за пропуска мужской команды по гребле на байдарках и каноэ Игр-2016 в Рио Беларуси недосчиталась 2−4 олимпийских наград.
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Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси может увеличить сумму претензий к Международной федерации каноэ, если она не "заплатит быстро и полюбовно".
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