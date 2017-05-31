Совсем наивное путешествие в Беларусь: начало

Желание поехать в Беларусь у нас вызревало давно. Страна интересная: устройством, менталитетом, большим количеством знаковых мест и достопримечательностей. Но все как-то не складывалось. При всем внешнем легкомыслии, "Наивные путешественники" всегда заранее выстраивали концепцию поездки. С Беларусью не придумывалось. Предложение прилетело само.

Неожиданно написал друг с фейсбука: "Привет! Мне очень понравилось, как вы описывали свою поездку по Сибири. Хочу, чтобы ты так же написал про мою родину. С меня дорога, пропитание и проживание".

Человек оказался белорусом — живет в Латвии, работает в Германии. Захотел, чтобы я рассказал о тех местах, которые он любит.

Приблизительный маршрут со скрипом был разработан за день до выезда. Роженцов не смог из-за работы, а Роберт подписался сразу. Компанию нам составил тот самый белорус Руслан и украинец, что символично.

Пикантность поездке придавал тот факт, что мы поехали на машине с немецкими номерами, принадлежащую совершенно другому человеку. Руслан неуверенно успокоил, что украинской таможне доверенность не нужна, мы посадили Роберта за руль и поехали.

Латвию и Литву проехали без происшествий. Границу ждали трепетно. Литовские пограничники пропустили нас без проблем. Посветили фонариком, проверили паспорта и пропустили. Доехали до белорусской. Помимо людей в форме, к нам вышли двое мужчин в штатском, которые вели себя, как дружелюбные акулы.

Память услужливо воскресила картинки с чекистами восьмидесятых. Встретили ласково, но с холодком. Как выяснилось, белорусы так умеют. Тем не менее, официальные мероприятия совершенно органично совмещались со светскими разговорами. Пока Роберт объяснял, с какой радости он оказался за рулем чужого немецкого автомобиля, Руслан с пограничником жарко обсуждал, где лучше всего ловить линей.

После осмотра машины, начался досмотр личных вещей, не хуже, чем в Бен-Гурионе.

— Наркотики, оружие есть?

— Нет, не везем.

— Алкоголь, сигареты везете?

— Сложно представить себе адекватного человека, который из Латвии в Беларусь везет сигареты и алкоголь.

Фотоаппарат Роберта тоже вызвал отдельный интерес.

— Сколько техника стоит? Профессиональная?

— Да не знаю. В умелых руках профессиональная.

— Декларировать не надо?

— Да ну что вы.

— Ну и бог с ним.

Сумку сотоварища от досмотра спасла положенная сверху корюшка. Симпатичная пограничница заглядывать под рыбу не захотела. Тем не менее, машину отправили на сканер. В целом, на границе мы провели порядка двух часов. Отпустили с миром, пожелав хорошего пути. Дальше — полтора часа по Беларуси, город Лида и деревня Большие Конюшаны, или Вяликия Канюшаны.



© Sputnik/ Робертс Вицупс Добро пожаловать в Лиду

Пока добрались, было уже три часа ночи.

— Ребят, вас куда: в гостиницу, или по-домашнему, к моим родителям?

— По-домашнему, конечно.

Несмотря на время, нас встретили накрытым столом. Обычный деревенский дом.



© Sputnik/ Робертс Вицупс Поздний ужин в гостеприимном доме

— У нас тут деревня в сто двадцать домов. Наш сто третий. Когда колхоз был, нашей семье его выделили. Мы сюда из Башкирии переехали. Потом колхоз загнулся, мы пошли на рынок, продали петуха и дом выкупили. Так тут и живем.



© Sputnik/ Робертс Вицупс Родители и сестра Руслана живут в деревне Большие Конюшаны

Родители пенсионеры. Пенсия — чуть больше ста долларов. Сестра Руслана — Роза — санитарка. Зарплата меньше двухсот долларов. Но работу в поселке особо выбирать не приходится. Работы нет. Молодежи тоже. Закрылась школа, закрылся клуб.



© Sputnik/ Робертс Вицупс Продуктовый магазин в деревне Большие Конюшаны

С утра отправляемся на первую вылазку по деревне. Доходим до магазина и с головой окунаемся в детские воспоминания. Продавщица в фартуке, одеколон "Саша" и "Тройной", хлеб-кирпич на деревянных полках.



© Sputnik/ Робертс Вицупс Хлеб-кирпич на деревянных полках

— Ой, только не надо меня снимать! — продавщица испуганно машет руками.

— Да не бойтесь, это мои друзья. — Руслан успокаивает. — Я их из Латвии привез, Беларусь показать.

— А номера на машине почему немецкие?

— Так я сейчас в Германии живу.

Деревня маленькая, все друг друга знают. Продавщица успокаивается.



© Sputnik/ Робертс Вицупс Продавщица не хочет фотографироваться

— Вы только не напишите где-нибудь, что у нас все плохо. Все у нас хорошо. И Лукашенко нашего я очень сильно уважаю, я за него. А то начнете подрывать, смуту устраивать. В Украине вот уже подорвали, видите, чем закончилось?



© Sputnik/ Робертс Вицупс Одеколон "Саша" и "Тройной"

Новый белорусский рубль появился только в этом году. Внешне издали почти неотличим от евро. Курс — два к одному. Цены — тоже в два раза ниже, почти на все. Покупаем сигареты, выходим, переходим дорогу и заходим в медпункт, за лекарствами. Снова накатывает ощущение машины времени.



© Sputnik/ Робертс Вицупс Шкафчик с лекарствами в деревенском медпункте

— В такой медпункт меня привозили, когда мне было десять лет, в Лимбажи. — Роберт ностальгически вздыхает.

Аккуратная кушетка, усталая медсестра, шкафчик с лекарствами. Рядом со стопкой таблеток несколько иконок.



© Sputnik/ Робертс Вицупс Сельский медпункт

— А это от чего?

— От всего.

Идем в заброшенную школу. Закрылась в начале нулевых, держалась до последнего.



© Sputnik/ Робертс Вицупс Заброшенная школа в деревне

— Когда я учился, у меня в классе было два ученика. Это 1997 год. Если мой одноклассник болел, я один на уроке сидел. Учитель все равно приходил, учил.



© Sputnik/ Робертс Вицупс Школа закрылась в начале нулевых

Сейчас школа разрушена. Пол провален, окна выбиты. В бывших классах еще валяются учебники. Местный клуб выглядит аналогично. Интернета в поселке нет ни в одном доме. Непривычное ощущение — сутки без связи с внешним миром. Роуминг неприлично дорогой: пять с половиной евро за мегабайт, так что пришлось терпеть до Лиды. Поехали в город. По дороге заехали в магазин.

— А вы откуда?

— Мы из Латвии.

— Ой, вот буквально вчера про вас по телевизору показывали. Ужас, как у вас там все плохо.

— А что конкретно плохо-то?

— Ну, как союз развалился, все у вас там плохо стало. Да и русских там не любят.

— Да не так все плохо.

— Ой, да не рассказывайте…

Лида, пятнадцать километров от деревни, контраст потрясающий. Отличные дороги, аккуратные улочки, дорогие автомобили. Город похож на наш Даугавпилс, только, пожалуй, более ухоженный.



© Sputnik/ Робертс Вицупс Лидский квас продают на улицах города - ностальгический привет

— Город стал таким после концерта Дожинки. Раньше тут совсем грустно было.

— Это что?

— Дожинки. Это крупнейший фестиваль, вроде нашего фестиваля песни и танца. Он каждый год проводится в другом городе: Молодечно, Бобруйск, в десятом году до Лиды докатились. А к этому фестивалю город готовят так, что ой. Все красят, облагораживают, убирают. Вот, и из Лиды сделали конфетку. В этом году Кличеву повезло.

Наконец, добираемся до кафе с интернетом. Роберт, наконец, получив доступ в сеть, радуется, как ребенок. Приходится несколько раз ему напомнить, что надо перекинуть фотографии. Он нехотя отрывается от телефона и погружается в работу.Впереди путь в Березовку. А пока — наслаждение связью с внешним миром.