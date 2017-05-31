Белорусские волейболистки проиграли итальянкам в отборе к ЧМ

Белорусские волейболистки проиграли команде Италии со счетом 0:3 (12:25, 24:26, 22:25) в отборочной стадии в группе «D» к чемпионату мира-2018, сообщает корреспондент БЕЛТА.

«Скуадра Адзурра», несмотря на молодой состав на турнире в бельгийском Кортрейке, считается фаворитом в борьбе за путевку на мировой форум. Соперницы команды Александра Климовича уже в первой партии получили ощутимое преимущество — 25:12. Однако далее белоруски едва не навязали борьбу итальянкам и вели в концовке второго сета — 23:21. В этот напряженный момент Италия за счет подачи и блока сумела выиграть — 26:24. В третьей партии белоруски усилиями Анастасии Гарелик (15 очков за матч) пытались уйти от поражения, вели в счете 16:15, но диагональная соперница Паола Эгону (18 очков) была точна в своих атакующих ударах.

Турнирное положение в группе «D»:

1. Италия — 2 победы (6 очков/2 матча).

2. Бельгия — 2 (6/2).

3. Беларусь — 1 (3/2).

4. Испания — 0 (0/2).

5. Латвия — 0 (0/1).

6. Босния и Герцеговина — 0 (0/1).

В третьем туре подопечные Александра Климовича и Анджело Верчези встретятся с командой Бельгии (18.30). Победитель группы получит право сыграть в финальной стадии в Японии в 2018 году. Команда, которая займет второе место, сыграет в третьем раунде квалификации в августе текущего года.