Абитуриенту в помощь: проходные баллы в университеты Беларуси

В список вузов по проходным баллам для сравнения попали БГУ, БГУИР, МГЛУ, БГМУ, БГПУ и другие высшие учебные заведения Беларуси.

Судя по проходным баллам 2016 года, сложнее всего поступить на бюджет на некоторые специальности МГЛУ, БГМУ и Академии управления при президенте Беларуси. На некоторых же специальностях в БГУ проходные баллы превышали отметку в 380.

Проходные баллы в вузы Беларуси, как правило, мало меняются год от года: похожих значений можно ожидать и по итогам вступительной кампании 2017 года.

Проходной балл — это сумма отметок за ЦТ и среднего балла аттестата абитуриента, зачисленного на бюджетную форму обучения последним в списке.