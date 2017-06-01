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Абитуриенту в помощь: проходные баллы в университеты Беларуси
02.06.2017 16:03 — Разное | Sputnik Беларусь
В список вузов по проходным баллам для сравнения попали БГУ, БГУИР, МГЛУ, БГМУ, БГПУ и другие высшие учебные заведения Беларуси.
Судя по проходным баллам 2016 года, сложнее всего поступить на бюджет на некоторые специальности МГЛУ, БГМУ и Академии управления при президенте Беларуси. На некоторых же специальностях в БГУ проходные баллы превышали отметку в 380.
Проходные баллы в вузы Беларуси, как правило, мало меняются год от года: похожих значений можно ожидать и по итогам вступительной кампании 2017 года.
Проходной балл — это сумма отметок за ЦТ и среднего балла аттестата абитуриента, зачисленного на бюджетную форму обучения последним в списке.
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Вступительная кампания в институты, университеты и академии Беларуси вот-вот начнется. Sputnik предлагает вам изучить разбежку проходных баллов в ряд вузов страны,...
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