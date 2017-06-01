ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Абитуриенту в помощь: проходные баллы в университеты Беларуси

02.06.2017 16:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В список вузов по проходным баллам для сравнения попали БГУ, БГУИР, МГЛУ, БГМУ, БГПУ и другие высшие учебные заведения Беларуси.

Судя по проходным баллам 2016 года, сложнее всего поступить на бюджет на некоторые специальности МГЛУ, БГМУ и Академии управления при президенте Беларуси. На некоторых же специальностях в БГУ проходные баллы превышали отметку в 380.

Проходные баллы в вузы Беларуси, как правило, мало меняются год от года: похожих значений можно ожидать и по итогам вступительной кампании 2017 года.

Проходной балл — это сумма отметок за ЦТ и среднего балла аттестата абитуриента, зачисленного на бюджетную форму обучения последним в списке.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вступительная кампания в институты, университеты и академии Беларуси вот-вот начнется. Sputnik предлагает вам изучить разбежку проходных баллов в ряд вузов страны,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В центре Гомеля на авто упало дерево
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика