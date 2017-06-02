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Более $60 тыс. за "Жигули": как выглядит "трешка" с пробегом 118 км
02.06.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
По словам владельца, машина, выпущенная в декабре 1979 года, до сих пор в "родной" краске, так как хранилась в частной коллекции и помещении с регулируемой температурой.
© Фото: Сергей Сацюк, БелаПАН
За все эти годы машина проехала 118 километров. Сохранность автомобиля — идеальная, вплоть до номерных рамок, прикрепленных на бамперах. При этом сохранились даже заводские пломбы.
Хозяин автомобиля, который
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Житель Тольятти продает ВАЗ 21033, которая за 38 лет проехала чуть более ста километров. Смотрите на видео, как выглядит продаваемый "янгтаймер".
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