По словам владельца, машина, выпущенная в декабре 1979 года, до сих пор в "родной" краске, так как хранилась в частной коллекции и помещении с регулируемой температурой.



© Фото: Сергей Сацюк, БелаПАН Первую партию Geely на новом заводе в Беларуси соберут в июне

За все эти годы машина проехала 118 километров. Сохранность автомобиля — идеальная, вплоть до номерных рамок, прикрепленных на бамперах. При этом сохранились даже заводские пломбы.

Хозяин автомобиля, который просит за него 3,5 миллиона российских рублей (около 62 тысяч долларов), снижать цену не намерен и в тексте объявления, размещенном на одной из российских автобарахолок, говорит, что со временем машина только увеличится в цене.