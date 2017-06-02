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Более $60 тыс. за "Жигули": как выглядит "трешка" с пробегом 118 км

02.06.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По словам владельца, машина, выпущенная в декабре 1979 года, до сих пор в "родной" краске, так как хранилась в частной коллекции и помещении с регулируемой температурой.

Более тыс. за "Жигули": как выглядит "трешка" с пробегом 118 км
© Фото: Сергей Сацюк, БелаПАН
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За все эти годы машина проехала 118 километров. Сохранность автомобиля — идеальная, вплоть до номерных рамок, прикрепленных на бамперах. При этом сохранились даже заводские пломбы.

Хозяин автомобиля, который просит за него 3,5 миллиона российских рублей (около 62 тысяч долларов), снижать цену не намерен и в тексте объявления, размещенном на одной из российских автобарахолок, говорит, что со временем машина только увеличится в цене.

 
 
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