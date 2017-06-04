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В Ивацевичском районе мужчина попал под поезд: версии трагедии

05.06.2017 17:38 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Ивацевичским районным отделом Cледственного комитета проводится проверка по факту гибели 48-летнего жителя Бреста, рассказала официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Трагедия произошла около 20 часов вечера 4 июня, 48-летний мужчина был сбит насмерть железнодорожным составом на станции Коссово-Полесское в деревне Нехачево.

"Со слов машиниста и его помощника поезда Минск-Брест, который следует там без остановки, во время движения они заметили мужчину, сошедшего с перрона на первый путь и ставшего спиной к ним спиной", — рассказала Дранькова.

Машинист поезда применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, однако избежать наезда не удалось. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте, сообщила представитель СК.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего проведен осмотр, изъята служебная документация, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи также устанавливают знакомых и родных погибшего.

Комментарий официального представителя УСК по Брестской области Марины Драньковой слушайте на радио Sputnik Беларусь.    

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова рассказала радио Sputnik Беларусь подробности трагедии в Ивацевичском районе: со слов машиниста...

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