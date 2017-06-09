Между жизнью и смертью: кадры нападения акулы на дайвера

Дайвер Паркер Симпсон занимался подводной охотой вместе с друзьями, когда в воде вдруг появилась 2,5-метровая акула, которая направилась к дайверу, державшему на гарпуне пойманную рыбу.

Хищник, вероятно, хотел украсть у дайвера его добычу, что, в принципе удалось, однако акула зацепила клыками ногу пловца.

На помощь пришел друг пострадавшего, который выстрелил в акулу. Хищник сразу же уплыл на дно, а дайверы успешно добрались до лодки, которая ожидала их неподалеку.