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Между жизнью и смертью: кадры нападения акулы на дайвера
09.06.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Хищник, вероятно, хотел украсть у дайвера его добычу, что, в принципе удалось, однако акула зацепила клыками ногу пловца.
На помощь пришел друг пострадавшего, который выстрелил в акулу. Хищник сразу же уплыл на дно, а дайверы успешно добрались до лодки, которая ожидала их неподалеку.
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Акула напала на дайвера у побережья Флориды. Смотрите кадры с экшн-камеры, которая была закреплена на подвергшемся нападению хищника пловце.
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