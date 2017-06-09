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Между жизнью и смертью: кадры нападения акулы на дайвера

09.06.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Между жизнью и смертью: кадры нападения акулы на дайвера
© Youtube / CamSoda
Акула напала на порноактрису во время съемок
Дайвер Паркер Симпсон занимался подводной охотой вместе с друзьями, когда в воде вдруг появилась 2,5-метровая акула, которая направилась к дайверу, державшему на гарпуне пойманную рыбу.

Хищник, вероятно, хотел украсть у дайвера его добычу, что, в принципе удалось, однако акула зацепила клыками ногу пловца.

На помощь пришел друг пострадавшего, который выстрелил в акулу. Хищник сразу же уплыл на дно, а дайверы успешно добрались до лодки, которая ожидала их неподалеку.

 
 
Ссылка на источник 24
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Акула напала на дайвера у побережья Флориды. Смотрите кадры с экшн-камеры, которая была закреплена на подвергшемся нападению хищника пловце.

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