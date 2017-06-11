Битва эпохи наполеоновских войн состоялась под Минском

Зрители фестиваля были полностью погружены в последнюю эпоху красивых войн. На большой площадке были разбиты бивуаки для пехоты и кавалерии.

Желающие познакомиться с укладом жизни в начале XIX века могли наблюдать за аутентичными бальными танцами в реконструированных костюмах, показом мод, дуэлями на саблях, соревнованиями пехотинцев в стрельбе или просто приобрести сувенир на ярмарке.

Руководитель конно-исторического клуба "Золотая шпора" Павел Калинков рассказал о главном представлении фестиваля — гранд-баталии, в которой приняли участие более ста реконструкторов.

По задумке организаторов в предполагаемой битве столкнулись воины из русской армии и великой армии Наполеона на полях сражений войны 1812 года.

В этом бою сошлись уроженцы белорусских земель: кто-то на стороне французов, а кто-то на стороне русских. Из битвы никто не вышел победителем. В конце баталии память павших героев почтили минутой молчания.

Как прошли масштабный фестиваль и битва-реконструкция времен 1812 года смотрите на видео.