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Битва эпохи наполеоновских войн состоялась под Минском

11.06.2017 21:42 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Зрители фестиваля были полностью погружены в последнюю эпоху красивых войн. На большой площадке были разбиты бивуаки для пехоты и кавалерии.

Желающие познакомиться с укладом жизни в начале XIX века могли наблюдать за аутентичными бальными танцами в реконструированных костюмах, показом мод, дуэлями на саблях, соревнованиями пехотинцев в стрельбе или просто приобрести сувенир на ярмарке.

Руководитель конно-исторического клуба "Золотая шпора" Павел Калинков рассказал о главном представлении фестиваля — гранд-баталии, в которой приняли участие более ста реконструкторов.

По задумке организаторов в предполагаемой битве столкнулись воины из русской армии и великой армии Наполеона на полях сражений войны 1812 года.

В этом бою сошлись уроженцы белорусских земель: кто-то на стороне французов, а кто-то на стороне русских. Из битвы никто не вышел победителем. В конце баталии память павших героев почтили минутой молчания.

Как прошли масштабный фестиваль и битва-реконструкция времен 1812 года смотрите на видео.

 
Теги: знакомства
 
 
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Фестиваль-реконструкция "Золотая шпора 1812" прошел в деревне Междуречье Воложинского района уже в третий раз. Смотрите на видео Sputnik конную баталию времен...

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