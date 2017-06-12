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Польский парапланерист случайно прилетел в Брест
Польский парапланерист нарушил белорусско-польскую границу: считал, что находится на территории Польши, а оказался на окраине Бреста.
Инцидент произошел 11 июня в районе пункта пропуска «Козловичи». Летящий на высоте около 1000 метров со стороны Польши параплан обнаружил пограничный наряд. Заметили его и местные жители, которые также сообщили об этом пограничникам, отметили в
Нарушителя задержали в 600 метрах от границы сразу же после приземления. По его словам, в ходе полета он потерял ориентировку на местности и думал, что находится неподалеку от польского города Бяла-Подляска.
В отношении парапланериста начат административный процесс за нарушение границы. Ему грозит штраф с депортацией и запретом въезда в страну.
Напомним, 22 апреля в МИД Беларуси
Инцидент произошел 19 апреля в 13:40. Воздушное судно углубилось на территорию Беларуси на расстояние до 8 километров и в 13:43, совершив разворот, вышло за пределы воздушного пространства страны. Все это время самолет контролировался средствами ПВО.
Отметим также, что 12 сентября 1995 года белорусские военные сбили американский воздушный шар, который участвовал в международных соревнованиях воздухоплавателей. Шар упал около города Береза (Брестская область), а его пассажиры погибли.
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Польский парапланерист нарушил белорусско-польскую границу: считал, что находится на территории Польши, а оказался на окраине Бреста.
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