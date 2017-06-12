«Идея Банк» на треть «обрусел»

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Польский Getin Holding, являющийся с 2008 года владельцем белорусского “Идея Банк”, продал его 32,92% акций калининградской лизинговой компании “Каркаде”.

Об этом говорится в сообщении Getin Holding, принадлежащего польскому миллиардеру Лешеку Чарнецки.

«Каркаде» также входит (с 2003 года) в финансовую группы Getin Holding. Специализацией компании, которая имеет несколько десятков представительств на территории России, является предоставление услуг финансовой аренды легкового, легкого коммерческого, грузового транспорта и спецтехники предприятиям малого и среднего бизнеса. «Каркаде» входит в число ведущих игроков российского лизингового рынка. С 2011 года «Каркаде» владеет контрольным пакетом «Кубаньбанка».

Getin Holding вышел на белорусский рынок в 2008 году, купив за около 6 млн долларов контрольный пакет небольшого «Сомбелбанка». В 2012 году было принято решение (и выделены соответствующие инвестиции) о создании и развитии на базе «Сомбелбанка» (в 2013 году он переименован в «Идея Банк») розничного банка.

В 2013 году Лешек Чарнецки за 4,8 млн евро купил у пула международных институциональных инвесторов Белорусский банк малого бизнеса и в 2015 году завершил его присоединение к «Идея Банку».