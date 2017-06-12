ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Идея Банк» на треть «обрусел»

13.06.2017 23:46 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
«Идея Банк» на треть «обрусел»

Trustandwills.biz

Польский Getin Holding, являющийся с 2008 года владельцем белорусского “Идея Банк”, продал его 32,92% акций калининградской лизинговой компании “Каркаде”.

Об этом говорится в сообщении  Getin Holding, принадлежащего польскому миллиардеру Лешеку Чарнецки.  

«Каркаде» также входит (с 2003 года) в финансовую группы Getin Holding. Специализацией компании, которая имеет несколько десятков представительств на территории России, является  предоставление услуг финансовой аренды легкового, легкого коммерческого, грузового транспорта и спецтехники предприятиям малого и среднего бизнеса. «Каркаде» входит в число ведущих игроков российского лизингового рынка. С 2011 года «Каркаде» владеет контрольным пакетом «Кубаньбанка».  

Getin Holding вышел на белорусский рынок в 2008 году, купив за около 6 млн долларов контрольный пакет небольшого «Сомбелбанка». В 2012 году было принято решение (и выделены соответствующие инвестиции) о создании и развитии на базе «Сомбелбанка» (в 2013 году он переименован в «Идея Банк») розничного банка.

В 2013 году Лешек Чарнецки за 4,8 млн евро купил у пула международных институциональных  инвесторов Белорусский банк малого бизнеса и в 2015 году завершил  его присоединение к «Идея Банку».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Польский Getin Holding, являющийся с 2008 года владельцем белорусского “Идея Банк”, продал его 32,92% акций калининградской лизинговой компании “Каркаде”.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В США скрестили Jeep Wrangler с Porsche 911
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика