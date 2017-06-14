14 июня в администрации Центрального района прошло закрытое собрание для собственников баров на улице Зыбицкой. Его провели после того, как в заведениях получили предписание — изменить время работы до 23.00 из-за того, что в районе этой улицы ухудшилась криминогенная обстановка. После собрания мы пообщались с собственниками баров и узнали, что не устраивает местную власть на Зыбицкой.





В зале заседаний обсуждение шло час. На собрании присутствовал представитель центра гигиены и эпидемиологии, заместитель начальника Центрального РУВД Александр Басов и заместитель главы администрации Центрального района Иван Микульский. СМИ и посторонних на собрание не пустили, вход — по одному и строго по спискам.

По итогу из ответов бизнесменов узнаем, что обсуждалось несколько вопросов: введение единого режима работы для всех баров на Зыбицкой и установка мусорок.

Владелец заведения «Банки Бутылки» Андрей Жук рассказывает нам, что уборка и охрана территории закреплена за баром и они готовы продолжать это делать и, если необходимо, нанять еще людей.

— Нам предложили ввести единый режим работы. Все, что сегодня на собрании обсуждалось, обещают рассмотреть и через две-три недели дать нам ответ. Но, скорее всего, жесткого ограничения времени работы до 23.00 не будет.





По словам других владельцев, никому не запретили работать после 23.00, поэтому бары закрывать до полуночи не планируют.

«Мусорки надо поставить. Дополнительно сказали кому-то купить, а кому-то не надо. И режим работы будут всем на одно время коллективно согласовывать», — говорит еще один управляющий одного из баров на Зыбицкой Денис.

По его наблюдениям, криминогенная обстановка на тусовочной улице такая же, как и была в прошлом году

— Но представитель РУВД на собрании сказал, что ситуация сложная.





Из зала заседаний многие собственники и выступающие сразу разошлись, но некоторые продолжили обсуждать с представителем РУВД музыку на улице у баров.

«Во все сезоны улица начинает работать после 8 вечера. Фактически, если ту же музыку выключать, то улица и заканчивает работать. То есть фактически есть 4 часа, чтобы заработать деньги. Я не считаю, что это решение», — говорит управляющий одного из заведений на Зыбицкой.

«На танцполе вы можете включать все, что хотите!» — говорит представитель РУВД.

«А если на улице организовался танцпол?» — звучит вопрос.

«На улице танцпол — это не совсем правильно. Где в городе Минске возле заведения организовывается танцпол? Где? Нигде!» — высказывает свое сомнение сотрудник РУВД.

Управляющий объясняет, что танцпол на улице заведение специально не может организовать из-за большого скопления людей. Но при этом за порядком следят: есть сотрудники милиции, охрана от заведения. Кроме того, бар находится в нежилом здании, поэтому музыка никому не мешает.

— У вас диско-бар? Я сомневаюсь, что у вас такое назначение. Даже если у вас такая дискотека, то это тоже можно расценивать как организацию несанкционированного мероприятия.





На встрече бизнесменам также сообщили, что через две недели на Зыбицкой проведут очередной мониторинг.

После собрания заместитель начальника РУВД Александр Басов обсуждать ситуацию на месте без пресс-секретаря был не готов, а заместитель главы администрации Иван Микульский на наши звонки не отвечал.