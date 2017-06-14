Партнером Ли в поединке по правилам ММА выступил его ученик Тэд Вонг, который до сих пор преподает восточные единоборства в США. Ролик был снят в школе, основанной мастером в Калифорнии.



© Sputnik / Елена Васильева Участники боев без правил: а за ковром мы дружим

В описании к видео говорится, что соперники выступали в защитных шлемах и перчатках, как того требуют правила смешанных боевых искусств. При этом подчеркивается, что Ли всегда предпочитал сражаться "голыми руками".

Брюс Ли родился в Сан-Франциско 27 ноября 1940 года. За свои 32 года жизни он снялся в более 30 фильмов и стал реформатором в области китайских боевых искусств. Скончался мастер 20 июля 1973 года в Гонконге.