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Видеоролик настоящего боя Брюса Ли "порвал" интернет

14.06.2017 22:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Партнером Ли в поединке по правилам ММА выступил его ученик Тэд Вонг, который до сих пор преподает восточные единоборства в США. Ролик был снят в школе, основанной мастером в Калифорнии.

Видеоролик настоящего боя Брюса Ли "порвал" интернет
© Sputnik / Елена Васильева
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В описании к видео говорится, что соперники выступали в защитных шлемах и перчатках, как того требуют правила смешанных боевых искусств. При этом подчеркивается, что Ли всегда предпочитал сражаться "голыми руками".

Брюс Ли родился в Сан-Франциско 27 ноября 1940 года. За свои 32 года жизни он снялся в более 30 фильмов и стал реформатором в области китайских боевых искусств. Скончался мастер 20 июля 1973 года в Гонконге.

 
 
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Кадры настоящего боя, в котором принимал участие актер и мастер боевых искусств Брюс Ли, выложили в интернет. Смотрите на видео кадры единственного реального боя...

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