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Собака стала мамой четверым тигрятам в зоопарке в Китае

15.06.2017 17:16 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 июн – Sputnik. Четверых тигрят, от корорых отказались матери, в зоопарке Xixiakou Zoo китайской провинции Шаньдун вскармливает собака. 

Собака стала мамой четверым тигрятам в зоопарке в Китае
© Pixabay
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Малыши появились на свет на прошлой неделе, но их мамы отказались заботиться о детенышах. Сотрудники зоопарка решили попробовать передать их местной собаке, которая накануне обзавелась потомством.

Среди сирот оказались представители бенгальского тигра редкого окраса –  золотой табби. 

Сотрудники зоопарка отмечают, что тигрята уже привыкли к приемной маме и ее двое родных щенков, которые сравнительно меньше по размеру, даже стараются с ними конкурировать.

Собака стала мамой четверым тигрятам в зоопарке в Китае
© REUTERS Stringer
Тигрята в зоопарке

Это не первый случай в этом зоопарке, когда потомство диких животных вскармливает собака: в 2013 году так выходили двух лигров – гибридов тигра и льва. 

 
Теги: Минск
 
 
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На попечении у приемной родительницы находятся маленькие тигры редкого вида.

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