Собака стала мамой четверым тигрятам в зоопарке в Китае

МИНСК, 15 июн – Sputnik. Четверых тигрят, от корорых отказались матери, в зоопарке Xixiakou Zoo китайской провинции Шаньдун вскармливает собака.



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Малыши появились на свет на прошлой неделе, но их мамы отказались заботиться о детенышах. Сотрудники зоопарка решили попробовать передать их местной собаке, которая накануне обзавелась потомством.

Среди сирот оказались представители бенгальского тигра редкого окраса – золотой табби.

Сотрудники зоопарка отмечают, что тигрята уже привыкли к приемной маме и ее двое родных щенков, которые сравнительно меньше по размеру, даже стараются с ними конкурировать.



© REUTERS Stringer Тигрята в зоопарке

Это не первый случай в этом зоопарке, когда потомство диких животных вскармливает собака: в 2013 году так выходили двух лигров – гибридов тигра и льва.