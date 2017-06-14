|
Собака стала мамой четверым тигрятам в зоопарке в Китае
15.06.2017 17:16 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июн – Sputnik. Четверых тигрят, от корорых отказались матери, в зоопарке Xixiakou Zoo китайской провинции Шаньдун вскармливает собака.
Малыши появились на свет на прошлой неделе, но их мамы отказались заботиться о детенышах. Сотрудники зоопарка решили попробовать передать их местной собаке, которая накануне обзавелась потомством.
Среди сирот оказались представители бенгальского тигра редкого окраса – золотой табби.
Сотрудники зоопарка отмечают, что тигрята уже привыкли к приемной маме и ее двое родных щенков, которые сравнительно меньше по размеру, даже стараются с ними конкурировать.
© REUTERS Stringer
Тигрята в зоопарке
Это не первый случай в этом зоопарке, когда потомство диких животных вскармливает собака: в 2013 году так выходили двух лигров – гибридов тигра и льва.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На попечении у приемной родительницы находятся маленькие тигры редкого вида.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии