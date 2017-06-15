Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Манчестере

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в британском Манчестере (призовой фонд - $100 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Сегодня Арина Соболенко, занимающая 148-е место в мировом рейтинге, выиграла у представительницы Канады Бьянки Андрееску (194) - 2:6, 6:4, 6:3.

Александра Саснович (90) в голландском Хертогенбоше (призовой фонд - $226 тыс.) встречалась с французской теннисисткой Кристиной Младенович (13) и выиграла первый сет со счетом 6:3. Но затем Младенович перехватила инициативу и выиграла две партии кряду с одинаковым счетом 6:2.

Еще одна белоруска Вера Лапко (238) завершила выступление в венгерском Ходмезевашархее (призовой фонд - $60 тыс.), проиграв румынке Михаэле Бузарнеску (374) - 3:6, 2:6.

На мужском турнире в немецком Штутгарте (призовой фонд - 701 тыс. евро) белорус Максим Мирный и поляк Марцин Матковски вышли в полуфинал парного разряда. В матче за выход в финал Мирный и Матковски встретятся с бразильско-британской парой Бруно Соарес / Джейми Маррей.