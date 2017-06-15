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Белорусские гандболисты досрочно вышли на чемпионат Европы 2018 года

15.06.2017 22:09 — Разное | Tut.by  
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Гандболисты сборной Беларуси досрочно обеспечили себе выход на чемпионат Европы — 2018.


France Handball

В румынской Крайове белорусы победили местных гандболистов с преимуществом в десять мячей — 32:22. Причем уже после первого тайма подопечные Юрия Шевцова вели со счетом 19:11.

Беларусь: Мацкевич, Солдатенко; Бровко (3), Кулеш (3), Бабичев, Пуховский (7), Рутенко (4), Шумак, Юринок (2), Баранов, Карвацкий (4), Подшивалов, Королек (6), Титов, Кулак (1), Гайдученко (2).

Ранее Сербия сыграла вничью с Польшей — 34:34. Таким образом, за тур до завершения группового этапа белорусы и сербы стали недосягаемы для конкурентов.

Турнирное положение перед заключительным игровым днем: Беларусь — 7 очков, Сербия — 7, Румыния — 4, Польша — 2.

 
 
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Гандболисты сборной Беларуси досрочно обеспечили себе выход в финальную стадию чемпионата Европы - 2018.

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