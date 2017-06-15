Белорусские гандболисты досрочно вышли на чемпионат Европы 2018 года

Гандболисты сборной Беларуси досрочно обеспечили себе выход на чемпионат Европы — 2018.



France Handball

В румынской Крайове белорусы победили местных гандболистов с преимуществом в десять мячей — 32:22. Причем уже после первого тайма подопечные Юрия Шевцова вели со счетом 19:11.

Беларусь: Мацкевич, Солдатенко; Бровко (3), Кулеш (3), Бабичев, Пуховский (7), Рутенко (4), Шумак, Юринок (2), Баранов, Карвацкий (4), Подшивалов, Королек (6), Титов, Кулак (1), Гайдученко (2).

Ранее Сербия сыграла вничью с Польшей — 34:34. Таким образом, за тур до завершения группового этапа белорусы и сербы стали недосягаемы для конкурентов.

Турнирное положение перед заключительным игровым днем: Беларусь — 7 очков, Сербия — 7, Румыния — 4, Польша — 2.