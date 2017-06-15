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Кобяков находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге

16.06.2017 16:00 — Разное | Ежедневник  
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Кобяков находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге

фото: 5min.by

В рамках визита состоялась встреча Андрея Кобякова с главой правительства России Дмитрием Медведевым, на которой были рассмотрены вопросы белорусско-российского взаимодействия.

Переговоры прошли как в узком, так и в расширенном составах, сообщили в пресс-службе Совмина.

Также премьер-министр Беларуси принимает участие в заседании Совета Министров Союзного государства. В повестку дня заседания Совмина включено 19 вопросов, касающихся взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической, миграционной и других областях. 

Особое внимание будет уделено перспективам развития машиностроительного комплекса Союзного государства и сотрудничества в агропромышленной сфере. Будут рассмотрены прогнозные балансы спроса и предложения по основным видам продукции, индикативные балансы топливно-энергетических ресурсов Союзного государства на текущий год.

 
 
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В рамках визита состоялась встреча Андрея Кобякова с главой правительства России Дмитрием Медведевым, на которой были рассмотрены вопросы белорусско-российского...

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