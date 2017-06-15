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Кобяков находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге
16.06.2017 16:00 — Разное | Ежедневник
фото: 5min.by
В рамках визита состоялась встреча Андрея Кобякова с главой правительства России Дмитрием Медведевым, на которой были рассмотрены вопросы белорусско-российского взаимодействия.
Переговоры прошли как в узком, так и в расширенном составах, сообщили в пресс-службе Совмина.
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В рамках визита состоялась встреча Андрея Кобякова с главой правительства России Дмитрием Медведевым, на которой были рассмотрены вопросы белорусско-российского...
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