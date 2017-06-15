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Почти 50% белорусских бизнесменов констатируют снижение объемов продаж

16.06.2017 18:21 — Разное | Ежедневник  
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Почти 50% белорусских бизнесменов констатируют снижение объемов продаж

11% опрошенных представителей белорусского бизнеса заявили о значительном снижении объемов продаж за год. Еще 37,8% сообщили о его некотором сокращении.

В то же время 28,3% респондентов сказали, что объемы продаж их предприятиями не изменились, а 21,2 проинформировали о некотором увеличении.  1,7% опрошенных рассказали о значительном росте объемов продаж.

Таковы данные ежегодного опроса по проблеме развития малого и среднего бизнеса в Беларуси за 2017 год. Целью исследования является анализ экономического положения малых и средних предприятий, оценка условий ведения бизнеса в Беларуси, распространенности коррупции и причин ее возникновения, а также изучение белорусской судебной системы.

Опрос был проведен Лабораторией аксиометрических исследований «Новак» для Исследовательского центра ИПМ в апреле-мае 2017 года. Всего было опрошено 404 малых и средних предприятий частной формы собственности. Респондентами выступали директора, собственники и ведущие специалисты предприятий.

Сокращение персонала

Любопытно, что большинство опрошенных рассказали о сокращении сотрудников на их предприятиях. Так о значительном сокращении сообщило 3%, а о некотором сокращении – 38,6% представителей бизнеса. То есть всего 41,6%. Однако 40,6% сообщили, что численность их персонала не менялась, а 17,3% рассказали о некотором увеличении штата. 0,5% респондентов заявили о значительном увеличении числа работников.

Прибыль

Однако объемы продаж и численность персонала может зависеть от разных факторов. Главное – как все это отражается на прибыли.

А отражается все это – с большего – плохо. 12,2% представителей малых и средних предприятий рассказали о существенном сокращении прибыли, 37,4% - о ее некотором снижении. О сохранении прежних размеров прибыли сообщило всего лишь 25,9% опрошенных. Еще 22,5% признались в некотором росте прибыли, а 2% - в ее значительном увеличении. 

По ряду других критериев, таких как кредиторская задолженность, дебиторская задолженность и ивестиции, по словам представителей бизнеса, ситуация в основном не изменилась. Хотя некоторое ее ухудшение фиксировало традиционно больше респондентов, чем улучшение. 

Как изменились показатели экономической деятельности вашего предприятия за последний год? (% респондентов)

Значительно сократились

Несколько сократились

Не изменились

Несколько увеличились

Значительно увеличились

1

2

3

4

5

Объём продаж (n=404)

11,0

37,8

28,3

21,2

1,7

Кредиторская задолженность (n=404)

1,9

18,0

63,6

14,3

2,2

Дебиторская задолженность (n=404)

2,4

13,5

64,2

17,7

2,2

Численность сотрудников (n=404)

3,0

38,6

40,6

17,3

0,5
 
 
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11% опрошенных представителей белорусского бизнеса заявили о значительном снижении объемов продаж за год. Еще 37,8% сообщили о его некотором сокращении.

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