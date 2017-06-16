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Видеофакт: Совмин Союзного государства в Санкт-Петербурге

16.06.2017 22:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Стороны с участием премьер-министров Беларуси и России Андрея Кобякова и Дмитрия Медведева обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.

Видеофакт: Совмин Союзного государства в Санкт-Петербурге
© Sputnik Дмитрий Астахов
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В частности, премьеры обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран, отметив, что с начала года товарооборот России и Беларуси увеличился. Также был поднят вопрос цены на российский газ для Беларуси.

Главы правительств также высказались по поводу 25-летия установления дипотношений двух стран, которое будет отмечаться 25 июня. Медведев поздравил Беларусь с этой датой.

Также на заседании стало известно, что Высший государственный совет Союзного государства состоится 30 июня в Гомеле.

 
Теги: Гомель
 
 
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Белорусская и российская делегации приняли участие в совете министров Союзного государства в Санкт-Петербурге. Смотрите кадры с заседания Совмина.

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