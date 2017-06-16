Видеофакт: Совмин Союзного государства в Санкт-Петербурге

Стороны с участием премьер-министров Беларуси и России Андрея Кобякова и Дмитрия Медведева обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.



© Sputnik Дмитрий Астахов Медведев: надо активнее бороться с "серыми" поставками в СГ

В частности, премьеры обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран, отметив, что с начала года товарооборот России и Беларуси увеличился. Также был поднят вопрос цены на российский газ для Беларуси .

Главы правительств также высказались по поводу 25-летия установления дипотношений двух стран, которое будет отмечаться 25 июня. Медведев поздравил Беларусь с этой датой.

Также на заседании стало известно, что Высший государственный совет Союзного государства состоится 30 июня в Гомеле.