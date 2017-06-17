Журналист газеты « Спорт-Экспресс » Алексей Шевченко рассказал о ситуации с вратарем минского «Динамо» Беном Скривенсом.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Известно, что „Салават Юлаев“ очень сильно интересуется Беном Скривенсом, который в прошлом сезоне не раз выручил минское „Динамо“. Но у того своя проблема. Вроде бы ему должны денег в бывшем клубе и обещают все отдать, если он заключит новое соглашение. Не гарантирую, что это правда, но о таких сделках в других командах КХЛ я наслышан», — написал Шевченко.

Напомним, ранее председатель набсовета «Динамо» Игорь Шуневич заявил, что клуб сделал Скривенсу предложение на прежних условиях, но у игрока есть и более выгодный вариант.

Также сообщалось о желании игрока вернуться в НХЛ.