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Алексей Шевченко: Вроде бы "Динамо" обещает отдать Скривенсу долги, если он заключит новый контракт
Журналист газеты «
«Известно, что „Салават Юлаев“ очень сильно интересуется Беном Скривенсом, который в прошлом сезоне не раз выручил минское „Динамо“. Но у того своя проблема. Вроде бы ему должны денег в бывшем клубе и обещают все отдать, если он заключит новое соглашение. Не гарантирую, что это правда, но о таких сделках в других командах КХЛ я наслышан», — написал Шевченко.
Напомним, ранее председатель набсовета «Динамо» Игорь Шуневич заявил, что клуб сделал Скривенсу предложение на прежних условиях, но у игрока есть и более выгодный вариант.
Также сообщалось о желании игрока вернуться в НХЛ.
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Журналист газеты "Спорт-Экспресс" Алексей Шевченко рассказал о ситуации с вратарем минского "Динамо" Беном Скривенсом.
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