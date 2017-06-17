Белорусы продали свои Maserati и Rolls-Royce. Автопарк страны в инфографике

Какими автомобилями и мотоциклами владеют белорусы и как изменился автопарк страны за год относительного затишья на автомобильном рынке? AUTO.TUT.BY собрал самые любопытные данные о том, какие автомобили есть в стране и от каких авто отказываются белорусы.

Самые «автомобильные» регионы страны

На 1 января 2017 года в Беларуси было зарегистрировано 3 525 467 автомобилей и чуть больше 400 тысяч мотоциклов.

Больше всего автомобилей в столице — свыше 733 тысяч (это на 100 тысяч больше машин, чем в прошлом году), или около 20,8% всего автопарка страны. В Минской области машин меньше: по количеству авто она на втором месте. На третьем месте Брестская область — у брестчан в личном владении порядка 560 тысяч авто. Могилевская область удерживает последнее место по количеству автомобилей несколько лет подряд. Здесь зарегистрировано всего 360 тысяч машин, или 10,2% всего автопарка страны.

Если же разделить авто на количество жителей в регионе, то лидеры распределяются по-другому. Больше всего автомобилей в пересчете на 1000 жителей приходится на Гродненскую область — порядка 426 авто. На втором и третьем местах Минская и Брестская области соответственно — 393 и 388 авто на 1000 жителей. А вот Минск пока что находится на четвертом месте — 370 авто на 1000 жителей. По мнению экспертов, как только в Минске на 1000 жителей придется больше 400 автомобилей, столица неминуемо столкнется с проблемой пробок. Пока же Минск традиционно застревает в заторах по утрам и вечерам, но, по оценке сервиса «Яндекс. Пробки», пробки редко достигают 8−9 баллов.

Впрочем, заторы с легкостью преодолевают мотоциклисты, которых в Беларуси становится все больше. За год белорусы купили немногим меньше трех тысяч мотоциклов, и они не собираются останавливаться.

Топ-10 автомобилей белорусов

VW несколько лет подряд занимает первую строчку в топ-10 самых популярных автомобилей в Беларуси — сейчас в стране около 404 тысяч авто этой марки (плюс 1%). Кто-то ездит на пригнанных когда-то из Германии автомобилях, кто-то покупает уже новый автомобиль. Что тут сказать, оценили белорусы любовь немцев к практичности, когда те создавали знаменитый Passat В4. Больше всего эту марку любят жители Брестской, Гродненской областей и Минска.

На втором месте с отрывом в 100 тысяч — легковой ВАЗ. Правда, за год их число в Беларуси сократилось почти на тридцать тысяч машин.

Как и год назад, третье место занимает авто немецкого концерна — Opel. Количество этих автомобилей выросло почти на 800 экземпляров — эту марку предпочитают жители Минска, Брестской и Витебской областей.

Помимо этих марок, у белорусов популярны Audi (196 тыс. авто), Ford (189 тыс.), Renault (170 тыс.), «Москвич» (151 тыс.), Peugeot (118 тыс.), ЗАЗ (103 тыс.) и Mercedes (92 тыс.). К слову, число советских автомобилей на дорогах постепенно сокращается. Например, за год число ЗАЗ и «Москвичей» уменьшилось на две тысячи машин.

Но не только немецкие и французские авто популярны у белорусов: в прошлом году наши люди активно присматривались к корейским и японским автомобилям. Например, за год автопарк Кia вырос в стране на 7%, Hyundai — на 6%, Toyota — на 2%.

Не фигурирует в этом списке белорусско-китайский проект Geely. Хотя они интересны и частным владельцам, и организациям. Если в 2013 году в стране было зарегистрировано всего 665 автомобилей этой марки, то в 2014-м было уже 2882 машины, а к 1 января 2017 года их стало 4834 (рост 14% за год). После старта сборки в Беларуси предприятиям и организациям принадлежала треть Geely, сейчас — уже половина. Из всех автомобилей этого китайского бренда 1 тыс. зарегистрирована в столице и примерно по 500 в каждой из областей.

Белорусы продали свои Aston Martin, Rolls-Royce и Maserati

В этот рейтинг попал и штучный товар — автомобили, которых во всей Беларуси наберется не больше двух десятков. Заметим, что количество эксклюзивных автомобилей у белорусов уменьшилось.

На протяжении последних двух лет никто так и не купил четвертый Maybach — в стране их по-прежнему три. Все они зарегистрированы в Минске. Не стало больше Lamborghini (четыре на всю Беларусь) и Ferrari — тоже четыре, при этом одна из них находится в Гомельской области.

За год уменьшилось количество Aston Martin (минус одна машина), Maserati (минус два авто) и Rolls-Royce (стало 10 штук). В сентябре прошлого года мы писали о любопытном экземпляре и даже протестировали одно из таких авто. Впечатления не описать словами!

Любопытно, что эксклюзивных автомобилей, принадлежащих организациям, стало больше, но на два-три экземпляра. Сейчас в белорусских фирмах значатся две Lamborghini и столько же Rolls-Royce и Aston Martin, пять Maserati, пятнадцать Bentley, четыре Buick и — о мама! — одна Ferrari.