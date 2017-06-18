Синоптики обещают похолодание и грозы на этой неделе

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Недолгое похолодание, дожди и грозы с порывистым ветром прогнозируются на текущей неделе в Беларуси, сообщил Sputnik главный синоптик Гидрометеоцентра Дмитрий Рябов.

Теплая погода установилась в республике на выходных: столбики термометров достигали 27 градусов по цельсию, а подобное тепло сохранилось и в понедельник 19 июня. Однако вскоре погода ненадолго поменяется, обещают синоптики.

Так, по данным Рябова во вторник погодные условия в стране ночью будет определять область повышенного атмосферного давления. Очередной атмосферный фронт с Балтики пройдет по Беларуси уже в среду 21 июня.

"Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, сильные дожди. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с, местами до 15-20 м/с. Температура ночью +10 +16°С, днем +23 +29°С", — рассказал синоптик.

Уже в среду через Беларусь пройдет очередной атмосферный фронт с Балтийского моря, вслед за которым начнет поступать более свежая воздушная масса. Фронт принесет на большую часть территории республики кратковременные грозовые дожди и порывистый ветер. Температура ночью составит +10 +16°С, по северо-западу +7 +9°С, днем от +16°С по северу до +25°С по югу страны.

Как добавил Рябов, в четверг погоду будет определять неустойчивая, влажная воздушная масса с Балтийского моря: ночью в северо-восточных районах, днем преимущественно по северной половине страны кратковременные дожди, днем возможны грозы. Температура ночью составит +6 +13°С, днем — +16 +23°С.

Затем в Беларусь будет поступать более теплый, но влажный воздух, а температура вновь начнет постепенно повышаться. Грозы и дожди возможны по территории республике и в конце текущей недели.