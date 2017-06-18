Сенатор Лисицын: русский язык – это мягкая сила, а мы ее не используем

Вызовы, с которыми сталкивается современное общество, требуют новых подходов и действенной стратегии для продвижения за рубежом российской политики, русского языка и традиционных ценностей, считает член Комитета Совета Федерации по международным делам Анатолий Лисицын.

"Проблема в том, что мы недооцениваем роль соотечественников за пределами России. Не работает сегодня российская мягкая сила за пределами страны. И время сейчас такое, что на нас Запад обрушился со всякого рода инсинуациями и санкциями, а мы не используем своих соотечественников. Они не занимаются тем, чтобы российские ценности, наши принципы, нашу политику утверждать в народных массах западных стран, где они находятся", — считает Лисицын.



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В то же время, по словам сенатора, средства, которые выделяются для продвижения российских ценностей, несопоставимы с огромными финансовыми вливаниями Запада в антироссийскую пропаганду и создание профильных центров влияния на территории бывшего СССР и его союзников. В частности, Россотрудничество — организация, которая призвана доносить российские ценности западному обществу, финансируется по остаточному принципу.

Сенатор привел в пример Сербию, население которой с исключительным уважением относится к России, при том, что в стране нет ни российского телевидения, ни газет, ни радио, ни российской рекламы.

"Я два года помогал простой сербской семье, у них школа и они решили открыть центр по изучению русского языка. Сейчас с 1 сентября два класса откроют, и через 2 года будет построен совершенно новый центр. Но это инициатива сербов, а в нашем законе вообще такой мысли нет, что надо создавать центры в странах, ведь русский язык — это наше мирное оружие, а мы только говорим с высоких трибун, что язык —это национальное достояние и его надо развивать. А на самом деле не используем эту мягкую силу", — говорит Лисицын.

Сенатор посетовал на то, что Россия сегодня замкнулась в своих рамках и только защищается от западной идеологии и западного давления.

"Пора уже и наступать, если хотим себя позиционировать как сильную нацию и сильное государство, которое готово всемирные инициативы поддерживать и быть носителем этих инициатив. А для этого нужны деньги. Пассивность приведет к тому, что мы теряем все свои механизмы влияния на западе", — подчеркивает сенатор.

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