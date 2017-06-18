Приложение белорусов «Реальное пианино» попало в список лучших в Google Play

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Приложение «Реальное пианино» студии Gismart попало в раздел Editor’s Choice в магазине приложений Google Play. Его «соседями» по рубрике стали Instagram, Netflix, YouTube и Adobe Photoshop.

13 июня Google Play поменял принцип разделения на категории в разделе Editor’s Choice. Лучшие приложения разделили по трем направлениям — приложения, игры и Android Excellence.

Теперь в категории «Приложения, отобранные редакторами» можно найти 72 сервиса из разных стран. Среди них — «Реальное пианино» (Piano), разработанное в Минске, сообщает TUT.BY . Также в список лучших попали Instagram, Netflix, YouTube и Adobe Photoshop.

Напомним, приложение Piano совмещает в себе симулятор пианино и музыкальные игры, которые позволяют сыграть знакомые мелодии даже без необходимых навыков игры на инструменте. Его создали в студии Gismart, которая занимается созданием приложений-симуляторов музыкальных инструментов и музыкальных игр для смартфонов. Штаб-квартира компании находится в Лондоне, центр разработки — в Минске.

