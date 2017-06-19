От Анталии до Херсона. Беларусь скупает помидоры у соседей и друзей

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Беларусь стала крупнейшим импортером украинских помидоров в первые пять месяцев этого года. Недавно и Турция назвала Минск главным покупателем своих томатов.

По данным Государственной фискальной службы Украины, Беларусь импортировала в январе-мае этого года 2,26 тыс. тонн херсонских и прочих томатов на сумму 3,15 млн долларов. Она – главный покупатель этого продукта с украинских полей. Всего в этом периоде импорт томатов составил 2,87 тыс. тонн (на сумму 3,99 млн долларов). Второй по значению покупателей украинских помидоров – Польша – приобрела в этом периоде 0,53 тыс. тонн на сумму 830 тыс. долларов.

Как недавно сообщили турецкие СМИ со ссылкой на Институт статистики Турции, Беларусь стала в первом квартале лидером по закупкам турецких помидоров. На Беларусь пришлось около трети всего экспорта этого продукта агропромышленного комплекса Турции – 32,4 млн из 123 млн долларов. Наша страна опередила Румынию (18 млн долларов) и Польшу (11,8 млн долларов).