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От Анталии до Херсона. Беларусь скупает помидоры у соседей и друзей

20.06.2017 23:34 — Разное | Ежедневник  
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От Анталии до Херсона. Беларусь скупает помидоры у соседей и друзей

Expertrt.ru

Беларусь стала крупнейшим импортером украинских помидоров в первые пять месяцев этого года. Недавно и Турция назвала Минск главным покупателем своих томатов.

По данным Государственной фискальной службы Украины, Беларусь импортировала в январе-мае этого года 2,26 тыс. тонн  херсонских и прочих томатов на сумму 3,15 млн долларов. Она  – главный покупатель этого продукта с украинских полей. Всего в этом периоде импорт  томатов составил 2,87  тыс. тонн (на сумму 3,99 млн долларов). Второй по значению покупателей украинских помидоров – Польша – приобрела в этом периоде 0,53 тыс. тонн на сумму 830 тыс. долларов.

Как недавно сообщили турецкие СМИ со ссылкой на Институт статистики Турции, Беларусь стала в первом квартале лидером по закупкам турецких помидоров.  На Беларусь пришлось около трети всего экспорта этого продукта агропромышленного комплекса Турции – 32,4 млн из 123 млн долларов. Наша страна опередила Румынию (18 млн долларов) и Польшу (11,8 млн долларов). 

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь стала крупнейшим импортером украинских помидоров в первые пять месяцев этого года. Недавно и Турция назвала Минск главным покупателем своих томатов.

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