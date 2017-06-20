Белорусские евреи, пережившие Холокост, жалуются на налог с благотворительной помощи

Пожилых евреев, переживших Холокост, просят уплатить подоходный налог с полученной ими благотворительной помощи, сообщает газета «Еврейский мир». Налоговая объясняют это требованиями законодательства, а также подчеркивает, что местные власти имеют право освободить получателей гуманитарной помощи от уплаты налога.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Получатели гуманитарной помощи американской организации «Джойнт» должны заплатить подоходный налог, сообщает издание. Помощь по дому и уход за стариками расценивается как доход в натуральной форме. «Пожилые клиенты „Хеседа“ (региональных отделений „Джойнта“ по оказанию помощи нуждающимся евреям — Прим. TUT.BY) обязаны сообщить властям о стоимости услуг, которые они получают (такие, как уход на дому), чтобы заплатить налоги согласно ценности этих услуг», — пишет издание.

Например, в одном из извещений указано, что с оказанных безвозмездно услуг и переданных товаров получатель гуманитарной помощи должен заплатить подоходный налог в 69,44 рублей.

Из-за больших сумм налога многие пенсионеры сокращают часы помощи. «В Светлогорске 86-летняя Елизавета Марковна Б. сократила с 25 до 10 часов в неделю время работы приходящей помощницы по дому. Она это мотивировала одной причиной — нежеланием платить большой налог на сумму полученных «услуг безвозмездной благотворительности», пишет газета.



Требование об уплате налога Елизаветы Марковны Б. Фото: evreimir.com

Директор Еврейского благотворительного общественного объединения «Хэсэд-Эммануил», которое является адресатом уведомление об оплате, Ирина Гаврилович от комментария отказалась.

Министерство по налогам и сборам со ссылкой на президентский декрет № 5 «Об иностранной безвозмездной помощи» поясняет, что с имущества, приобретенного за счет средств иностранной безвозмездной помощи, в том числе в рамках реализации гуманитарной программы, должен быть выплачен подоходный налог. Правда, «налогооблажение таких доходов производится с учетом льготы по подоходному налогу».

«Следовательно, полученные физическими лицами на безвозмездной основе товары, (работы, услуги), приобретенные у третьих лиц (оплаченные третьим лицам) еврейским благотворительным общественным объединением (далее — общественное объединение) за счет денежных средств, зарегистрированных в качестве ИБП, признаются для этих физических лиц-получателей таких товаров (работ, услуг) объектом налогообложения подоходным налогом», — говорится в ответе министерства.

Общественное объединение, которое выплачивает физическому лицу доходы «в натуральной форме», должно «исчислить, удержать у физического лица и перечислить в бюджет исчисленную сумму подоходного налога».

В министерстве подчеркивают: если безвозмездная помощь оказывается непосредственного работниками благотворительных фондов без привлечения сторонних организаций и физлиц, платить налог получатель помощи не должен. Подоходный налог в таком случае удерживается из зарплаты сотрудника.

«При невозможности удержать исчисленную сумму подоходного налога с дохода, выплаченного физическому лицу в натуральной форме, по причине отсутствия ему денежных выплат и (или) отказа физического лица внести причитающиеся суммы подоходного налога налоговый агент в соответствии с частью первой п. 5 ст. 180 НК обязан в месячный срок со дня выявления указанных фактов направить в налоговый орган по месту жительства физического лица письменное сообщение о сумме задолженности по подоходному налогу», — говорят налоговики.

Представители «Джойнта» в Беларуси направили извещение о налоге получателям помощи, так как сама организация «из-за ограниченных ресурсов не в состоянии покрыть расходы на этот налог». Также организация советует своим клиентам самостоятельно обращаться в местные органы власти для освобождения от налога, так как «Хеседы» не в состоянии запросить эти освобождения от налогов от имени своих клиентов".

Такую возможность подтверждают налоговики: «Для решения вопроса об освобождении от уплаты подоходного налога физическое лицо-получатель дохода в натуральной форме вправе обратиться с соответствующим заявлением в администрацию района по месту жительства».

Сообщается, что средства для пожилых евреев, переживших Холокост, выделяются Американскому Еврейскому Распределительному Комитету («Джойнту») специально для этой цели из бюджета Claims Conference — главной организации по материальным требованиям к Германии за геноцид и ограбление евреев в период Холокоста.