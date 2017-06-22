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"Секреты вечной молодости": 42-летняя дизайнер из Тайваня стала звездой интернета
Вы можете подумать, что эта красивая девушка — студентка 2-го курса, но на самом деле Лур Хсу скоро отметит 42-й день рождения.
Известной Лур стала благодаря своей сестре, актрисе Шарон Хсу. На своей страничке в Facebook девушка поздравила Лур с юбилеем. Конечно, подписчики и фанаты Шарон не могли поверить, что ее сестре уже за сорок. На ее лице нет морщин, и она выглядит как тинейджер.
Лур быстро стала звездой социальных сетей и медиа. Сейчас в
Лур Хсу признается, что секрет ее молодости очень простой: пить много воды, избегать сладких газированных напитков и есть как можно больше свежих овощей. Она старается не употреблять в пищу традиционные острые соусы, есть побольше китайской листовой капусты и не забывать про витамины.
Девушка советует женщинам увлажнять кожу каждый день, а еще стараться проводить как можно меньше времени на солнце.
Летом нужно обязательно наносить на кожу солнцезащитный крем. «Загорелая кожа — сухая кожа, а это грозит появлением морщин», — говорит Лур Хсу.
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Секреты молодости азиатских красавиц
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