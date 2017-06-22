Вы можете подумать, что эта красивая девушка — студентка 2-го курса, но на самом деле Лур Хсу скоро отметит 42-й день рождения.





Публикация от ⭐️許路兒⭐️ (@lurehsu) Июн 20 2017 в 10:24 PDT

Публикация от ⭐️許路兒⭐️ (@lurehsu) Июн 14 2017 в 5:10 PDT

Публикация от ⭐️許路兒⭐️ (@lurehsu) Фев 15 2017 в 5:21 PST

Известной Лур стала благодаря своей сестре, актрисе Шарон Хсу. На своей страничке в Facebook девушка поздравила Лур с юбилеем. Конечно, подписчики и фанаты Шарон не могли поверить, что ее сестре уже за сорок. На ее лице нет морщин, и она выглядит как тинейджер.

Публикация от ⭐️許路兒⭐️ (@lurehsu) Июн 15 2017 в 3:54 PDT

Публикация от ⭐️許路兒⭐️ (@lurehsu) Апр 26 2017 в 5:32 PDT

Лур быстро стала звездой социальных сетей и медиа. Сейчас в Instagram у нее 230 000 подписчиков, на Facebook около 340 000, а китайский и тайваньские телеканалы приглашают девушку в эфир поделиться секретами молодости.

Публикация от ⭐️許路兒⭐️ (@lurehsu) Апр 11 2017 в 5:48 PDT

Публикация от ⭐️許路兒⭐️ (@lurehsu) Ноя 8 2016 в 7:53 PST

Лур Хсу признается, что секрет ее молодости очень простой: пить много воды, избегать сладких газированных напитков и есть как можно больше свежих овощей. Она старается не употреблять в пищу традиционные острые соусы, есть побольше китайской листовой капусты и не забывать про витамины.

Девушка советует женщинам увлажнять кожу каждый день, а еще стараться проводить как можно меньше времени на солнце.

Публикация от ⭐️許路兒⭐️ (@lurehsu) Авг 23 2016 в 5:54 PDT

Публикация от ⭐️許路兒⭐️ (@lurehsu) Июн 8 2017 в 5:07 PDT

Летом нужно обязательно наносить на кожу солнцезащитный крем. «Загорелая кожа — сухая кожа, а это грозит появлением морщин», — говорит Лур Хсу.