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Лайфхак к летнему сезону. Как выбраться, если застрял в песке на автомобиле

24.06.2017 08:02 — Разное | Tut.by  
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Лето, солнце, пляж. Как хочется выехать на автомобиле поближе к прохладной воде. Часто такое желание оборачивается одной проблемой — как выбраться обратно. Песок — покрытие коварное. Застрять легко. А выехать? Мы проверили несколько работающих способов откопаться.

Все советы по выезду из песка должны свестись к одному: никогда не выезжайте на песок без необходимости. Но если уж так случилось, и желание вылезти из машины прямо в воду пересилило разум, смотрите наше видео.

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Мы проверили несколько способов, как вытащить автомобиль из песка, если вдруг вздумалось выехать на пляж.

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