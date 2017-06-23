Лайфхак к летнему сезону. Как выбраться, если застрял в песке на автомобиле

Лето, солнце, пляж. Как хочется выехать на автомобиле поближе к прохладной воде. Часто такое желание оборачивается одной проблемой — как выбраться обратно. Песок — покрытие коварное. Застрять легко. А выехать? Мы проверили несколько работающих способов откопаться.

Все советы по выезду из песка должны свестись к одному: никогда не выезжайте на песок без необходимости. Но если уж так случилось, и желание вылезти из машины прямо в воду пересилило разум, смотрите наше видео.

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