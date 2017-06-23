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С цеппелинами и дождем: праздник литовской культуры прошел в Минске

24.06.2017 18:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Праздник литовской культуры — в рамках национальных дней у Ратуши, которые городские власти второй год совместно с диаспорами устраивают по субботам — проходит в Минске впервые.

С цеппелинами и дождем: праздник литовской культуры прошел в Минске
© Sputnik/ Александр Кривошеев, Сергей Пушкин
Праздник казахской культуры "Степные напевы" впервые проходит в Минске

Гостей обещали угостить блюдами национальной кухни, научить в рамках мастер-классов азам народных ремесел — резьбе по дереву, художественной обработке янтаря, валянию и вязанию.

Корреспондента Sputnik на празднике больше всего впечатлил концерт народных мастеров… И большой дождь, который очевидно немного скорректировал интерес минчан к литовскому празднику.

"На Купалье в Литве всегда дождь, поэтому наши уважаемые гости привезли нам дождь на весь день, поэтому я рада вашей стойкости и, что мои соотечественники имеют возможность показать своё искусство", — заметила, открывая праздник, председатель Республиканского общественного объединения "Белорусская община литовцев" Виталия Колесникова.

Тем не менее, самые стойкие зрители с удовольствием посмотрели концерт — оценили мастерство народных коллективов из Литвы — и все-таки отведали цеппелинов.

 
Теги: Минск
 
 
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Гостей у Ратуши угощали национальными блюдами литовской кухни и впечатляли разноплановой культурной программой.

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