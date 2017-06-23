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Танк снес дерево и врезался в столб на проспекте Независимости

24.06.2017 19:11 — Разное | Tut.by  
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24 июня танк, который ехал в сторону центра на генеральную репетицию парада, в районе станции метро «Московская» врезался в дерево и снес фонарный столб, сообщает CityDog.by.


Фото: Citydog.by

По предварительным данным никто не пострадал.




В субботу в Минске пройдет генеральная репетиция парада ко Дню Незвисимости. В 18.00 механизированная колонна выдвинулась в центр. В связи с этим было временно ограничено движение транспорта по проспекту Независимости от улицы Стариновской до проспекта Машерова и по проспекту Машерова от проспекта Независимости до проспекта Победителей.

Сама генеральная репетиция парада начнется в 22.00, поэтому по маршруту проспект Машерова — улица Тимирязева — улица Саперов — проспект Победителей — улица Орловская — площадь Бангалор — улица Сурганова — проспект Независимости — проспект Машерова движение будет ограничено.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительным данным никто не пострадал.

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