Танк снес дерево и врезался в столб на проспекте Независимости

24 июня танк, который ехал в сторону центра на генеральную репетицию парада, в районе станции метро «Московская» врезался в дерево и снес фонарный столб, сообщает CityDog.by .



Фото: Citydog.by

По предварительным данным никто не пострадал.







В субботу в Минске пройдет генеральная репетиция парада ко Дню Незвисимости. В 18.00 механизированная колонна выдвинулась в центр. В связи с этим было временно ограничено движение транспорта по проспекту Независимости от улицы Стариновской до проспекта Машерова и по проспекту Машерова от проспекта Независимости до проспекта Победителей.

Сама генеральная репетиция парада начнется в 22.00, поэтому по маршруту проспект Машерова — улица Тимирязева — улица Саперов — проспект Победителей — улица Орловская — площадь Бангалор — улица Сурганова — проспект Независимости — проспект Машерова движение будет ограничено.