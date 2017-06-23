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Танк снес дерево и врезался в столб на проспекте Независимости
24 июня танк, который ехал в сторону центра на генеральную репетицию парада, в районе станции метро «Московская» врезался в дерево и снес фонарный столб, сообщает
По предварительным данным никто не пострадал.
Сама генеральная репетиция парада начнется в 22.00, поэтому по маршруту проспект Машерова — улица Тимирязева — улица Саперов — проспект Победителей — улица Орловская — площадь Бангалор — улица Сурганова — проспект Независимости — проспект Машерова движение будет ограничено.
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По предварительным данным никто не пострадал.
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