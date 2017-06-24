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Мокрый асфальт и ошибка мехвода: эксперт назвал возможные причины аварии с танком в Минске

25.06.2017 12:05 — Разное | Tut.by  
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Вчера в Минске произошла авария с танком Т-72Б. По словам очевидцев, боевая машина нагоняла основную колонну, двигаясь со стороны улицы Филимонова в направлении Волгоградской.


Фото: Citydog.by

В какой-то момент механик-водитель танка начал сбрасывать скорость и Т-72Б в районе станции метро «Московская» врезался в дерево и снес фонарный столб.

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс и 42.TUT.BY, чтобы разобраться в причине ДТП, обратился за комментарием к бывшему военному специалисту. 

Подполковник в отставке, который раньше эксплуатировал боевые машины, в том числе танки Т-72 различных модификаций, предположил, что если за причиной аварии не стоит техническая неисправность, то виной ДТП могли стать ошибочные действия мехвода.

Скорее всего, механик-водитель больше чем нужно зажал правый фрикцион, зачем-то предприняв попытку поворота, наверное, хотел выровнять танк в полосе.

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Чтобы совершить такой маневр, нужно было выжимать более плавно и не на такой скорости. Езда на больших скоростях по асфальту довольно опасна для 44-тонной боевой машины, особенно, если асфальт — мокрый. В этих условиях боевая машина ведет себя как «корова на льду».

Также подполковник запаса не исключил возможность резкого ухудшения самочувствия механика-водителя. Минобороны пока не назвало официальную причину аварии, поэтому мы можем только предположить, что могло произойти.

Читайте: Во время подготовки к танковому биатлону кувейтский экипаж перевернул Т-72

 
Теги: Минск
 
 
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