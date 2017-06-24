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Дуров ответил на требование зарегистрировать Telegram в России

25.06.2017 13:25 — Разное | Ежедневник  
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Дуров ответил на требование зарегистрировать Telegram в России

Владелец Telegram Павел Дуров заявил, что в случае блокировки мессенджера в России чиновники перейдут на другие сервисы, "подконтрольные Америке".

По существу на требование Роскомнадзора представить данные для включения в российский реестр он не ответил, сообщает ВВС.

"Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США Whatsapp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram", - написал Дуров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Таким образом Дуров ответил на требование главы Роскомнадзора Александра Жарова, который в ранее в пятницу обратился к владельцу Telegram с требованием представить ведомству информацию для включения мессенджера в его реестр в качестве "организатора распространения информации".

Жаров в своем обращении предупредил об угрозе блокировки Telegram в России. Дуров считает, что такой шаг ударит в том числе по представителям власти в России.

"Как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive", - предупредил владелец Telegram.

"Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов", - подытожил Дуров.

Жаров объяснил свое требование исполнением закона об организаторах распространения информации.

"Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает, - предупредил Жаров Дурова. - В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации Telegram в России должен быть заблокирован. До тех пор, пока мы не получим требуемые сведения".

После комментария Дурова глава Роскомнадзора заявил: "К сожалению, мы не услышали ответа по существу вопросов, поставленных в моем обращении к команде Telegram и Павлу Дурову".

"Он, к сожалению, нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram", - говорится в заявлении Жарова, опубликованном в "Фейсбуке" ведомства.

"Эта позиция далека от реальности", - позже ответил ему Дуров в новой записи в соцсети "ВКонтакте".

 
 
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Владелец Telegram Павел Дуров заявил, что в случае блокировки мессенджера в России чиновники перейдут на другие сервисы, "подконтрольные Америке".

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