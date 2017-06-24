Журналист Sputnik Беларусь о Дне вышиванки от МИД-а /

В Минске в воскресенье на площадке Дипсервис Холл прошел пленэр для иностранных дипломатов, организованный Министерством иностранных дел. Особенностью этой встречи был дресс-код мероприятия: присутствовавшие должны были быть одеты не в протокольные наряды, а в одежду с национальным белорусским орнаментом. Таким образом белорусский МИД решил отметить День вышиванки. На празднике побывала корреспондент агентства Sputnik Беларусь Елена Васильева.



© Sputnik / Виктор Толочко Дипломатично и красиво: послы и главы дипмиссий переоделись в вышиванки

"МИД даже закупил для всех представителей аккредитованных дипломатических миссий вышиванки. Ну, скорее, вышимайки — майки с нанесенным принтом. Но глава ведомства Владимир Макей появился на приеме в вышиванке, он признался, что буквально накануне мероприятия прошелся по магазинам в поисках подходящего наряда. Его жена Вера Полякова была в национальном традиционном костюме ручной работы", — рассказала Васильева.

Все было очень душевно и красиво, послы единодушно признавали, что приобщение к белорусской культуре идет в дипломатической среде семимильными шагами. Второй год главы дипмиссиий в нашей стране читали стихи Янки Купалы в день его рождения, под Новый год их возили на экскурсию на белорусский ювелирный завод, что весьма понравилось женскому дипломатическому корпусу. На воскресном приеме по случаю Дня вышиванки тоже была возможность не остаться без сувениров — были представлены модные коллекции белорусских дизайнеров, организованы мастер-классы по плетению из соломки и даже небольшой магазинчик.

Владимир Макей выразил надежду на то, что подобный праздник станет традиционным в дипломатической среде. Существует мнение, что моду на вышиванки в свое время и задало Министерство иностранных дел: когда-то на церемонии вручения верительных грамот королеве Великобритании супруга Александра Михневича, нашего посла в этой стране, была в костюме с элементами вышитого национального орнамента.

"Дипломаты элегантно дополнили вышиванки значками с флагом страны, которую каждый представляет. И все было чудесно. Например, временный поверенный в делах США в Беларуси Роберт Райли сказал, что это замечательно, когда есть что-то, что объединяет всех. Можно протестовать против чего угодно, но протестовать против национального орнамента не возникает желания, потому, что это как минимум красиво", — сказала Васильева.



© Sputnik / Виктор Толочко Временный поверенный в делах в США в Беларуси Боб Райли

Можно предположить, что даже если вышиванка и не станет частью протокола и официального дипломатического дресс-кода, то в постоянный список сувенирной продукции для коллег за рубежом она войдет точно. В свою очередь присутствовавшие на Дне вышиванки дипломаты выразили желание провести в Минске еще один подобный праздник, на который представители дипмиссий придут в национальных костюмах своих стран.

Беседу с Еленой Васильевой о дипломатическом Дне вышиванки в Минске слушайте на радио Sputnik Беларусь.