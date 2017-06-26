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Инцидент случился 24 июня на проспекте Независимости - танк Т-72Б совершил наезд на столб.

Причину аварии озвучил представитель Минобороны Владимир Макаров. По его словам, индидент расследуется, передает БЕЛТА . Пострадавших в результате наезда нет. Боевая машина была исправна.

Основной причиной аварии названы сложные погодные и дорожные условия. В этот день шел сильный дождь, асфальты был мокрым. Владимир Макаров сообщил, что министерство приняло меры в связи со случившимся, в том числе дополнительные инструктажи механиков-водителей.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минобороны объяснило причины аварии с танком по время репетиции парада Инцидент случился 24 июня на проспекте Независимости - танк Т-72Б совершил наезд на столб.

Представитель Минобороны заверил, что опасности для зрителей парада нет: скорость техники во время него не превышает 20 км/ч, боеприпасы и активная броня, которые применяются при боевых действиях, не используются.