ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жара идет в Беларусь: в среду уже до +32°С, ливни, грозы и шквалы

27.06.2017 20:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 июн – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен на среду 28 июня: ожидается увеличение температуры воздуха, а также грозы и сильные ливни, сообщили Sputnik во вторник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Жара идет в Беларусь: в среду уже до +32°С, ливни, грозы и шквалы
© Pixabay
Гидромет о погоде: на Беларусь идет 30-градусная жара

Ранее синоптики предупредили, что в ближайшие дни температура воздуха в республике поднимется выше отметки +30°С. 

"Утром и днем в среду по западу республики ожидаются грозы, местами сильные ливни, максимальная температура воздуха по Брестской области достигнет +30..+32°С", – сказали в Гидромете.

Там также уточнили, что при грозах может усиливаться ветер – порывами до 15-20 м/с. В связи с неблагоприятными погодными условиями объявлен оранжевый уровень опасности.

В Минске, по информации синоптиков, в среду 28 июня ожидается переменная облачность и без существенных осадков, а воздух днем прогреется до +23..+25°C.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации синоптиков, при грозах может усиливаться ветер – порывами до 15-20 м/с.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские баскетболистки сыграют на двух турнирах в Китае
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика