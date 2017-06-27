Жара идет в Беларусь: в среду уже до +32°С, ливни, грозы и шквалы

МИНСК, 27 июн – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен на среду 28 июня: ожидается увеличение температуры воздуха, а также грозы и сильные ливни, сообщили Sputnik во вторник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ранее синоптики предупредили, что в ближайшие дни температура воздуха в республике поднимется выше отметки +30°С.

"Утром и днем в среду по западу республики ожидаются грозы, местами сильные ливни, максимальная температура воздуха по Брестской области достигнет +30..+32°С", – сказали в Гидромете.

Там также уточнили, что при грозах может усиливаться ветер – порывами до 15-20 м/с. В связи с неблагоприятными погодными условиями объявлен оранжевый уровень опасности.

В Минске, по информации синоптиков, в среду 28 июня ожидается переменная облачность и без существенных осадков, а воздух днем прогреется до +23..+25°C.