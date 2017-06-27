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Бывшая первая ракетка мира снялась обнаженной для обложки журнала
Датская теннисистка Каролин Возняцки снялась обнаженной для обложки журнала ESPN Body.
«Горжусь и восхищаюсь этим фото. Спасибо ESPN Body за обложку», — написала Возняцки на своей странице в Instagram.
В 2010 году Возняцки являлась первой ракеткой, при этом в ее карьере нет побед на турнирах "Большого шлема". В 2009 и 2014 годах датчанка дважды играла в финале US Open.
В ноябре 2010 года Каролин Возняцки вместе с Викторией Азаренко посещала Минск, сыграв в теннис с Александром Лукашенко.
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Датская теннисистка Каролин Возняцки приняла участие в фотосессии для журнала ESPN Body. Картинку она опубликовала на своей странице в Instagram.
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