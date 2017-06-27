Бывшая первая ракетка мира снялась обнаженной для обложки журнала

Датская теннисистка Каролин Возняцки снялась обнаженной для обложки журнала ESPN Body.

Proud and excited for this one! Thank you #ESPNBody for the cover!! Link in bio Публикация от Caroline Wozniacki (@carowozniacki) Июн 27 2017 в 7:24 PDT

«Горжусь и восхищаюсь этим фото. Спасибо ESPN Body за обложку», — написала Возняцки на своей странице в Instagram.

В 2010 году Возняцки являлась первой ракеткой, при этом в ее карьере нет побед на турнирах "Большого шлема". В 2009 и 2014 годах датчанка дважды играла в финале US Open.

В ноябре 2010 года Каролин Возняцки вместе с Викторией Азаренко посещала Минск, сыграв в теннис с Александром Лукашенко.



Алексей Исаченко, TUT.BY