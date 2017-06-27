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Взрываться не будут: безопасная версия Samsung Galaxy Note 7 скоро появится в продаже
The Wall Street Journal
Около 400 000 смартфонов Galaxy Note 7 FE поступят в продажу в следующем месяце в Южной Корее, в другие страны объем поставок будет меньше.
В этом есть смысл — во-первых, компании не придется утилизировать миллионы возвращенных покупателями смартфонов, а во-вторых, устройство год назад получило
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