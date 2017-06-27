Взрываться не будут: безопасная версия Samsung Galaxy Note 7 скоро появится в продаже

Взрывы аккумуляторов в Galaxy Note 7 стоили корейской компании более 1 миллиарда долларов, снижения рыночной стоимости и падения прибыли. Однако компания все-таки выведет уже безопасную версию устройства на рынок.





The Wall Street Journal сообщает , что 7 июля компания планирует начать продажи Galaxy Note 7 «Fandom Edition» (FE, «версия для фанатов») по цене, равной 616 долларам. Версия FE — это восстановленный Galaxy Note 7 с обновленной компоновкой и батареей меньшей емкости.

Около 400 000 смартфонов Galaxy Note 7 FE поступят в продажу в следующем месяце в Южной Корее, в другие страны объем поставок будет меньше.

В этом есть смысл — во-первых, компании не придется утилизировать миллионы возвращенных покупателями смартфонов, а во-вторых, устройство год назад получило отличные отзывы прессы .