﻿ В России может появиться звание почетного гражданина. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России может появиться звание почетного гражданина

28.06.2017 12:19 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В России может появиться звание почетного гражданина

Именно такой наградой, по мнению сенатора Тимченко, можно оценить труд президента Владимира Путина

В России может появиться федеральное звание почетного гражданина. О планах по разработке соотвествующего законопроекта заявил сенатор Вячеслав Тимченко.

«Сейчас есть звание «Герой России» — это прекрасная награда, но не все могут ее получить, не все совершили воинский подвиг во имя родины. Но сколько людей достойны не меньше высочайшей оценки со стороны государства. А этой оценки нет, потому что просто нет соответствующего звания», — отмечает сенатор.

Он уверен, что высокого звания можно удостоить за вклад в развитие страны, и заявил, что именно так можно оценить труд президента Владимира Путина. Также Тимченко обратил внимание, что во многих регионах есть законы о присвоении звания почетного гражданина, но на федеральном уровне его пока нет. Сенатор предполагает, что Госдума и Совет Федерации будут совместно принимать решение о награждении россиян знаками отличия.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Именно такой наградой, по мнению сенатора Тимченко, можно оценить труд президента Владимира Путина

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Макс Корж впервые съездил в Киев после запрета на посещение Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика