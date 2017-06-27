Во взаимоотношениях работодателя и работника каждая из сторон преследует свои интересы: специалист, как правило, хочет получать возможность самореализоваться и достойный заработок, а наниматель — максимальный эффект от каждого вложенного рубля. Найти «золотую середину» удается не всегда, не обходится без конфликтов.

Больше всего спорных моментов возникает из-за возмещения вреда, причиненного нанимателю работником при исполнении трудовых обязанностей, отмечают специалисты управления экономических экспертиз главного управления техэкспертиз центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз.



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— Важно соблюсти баланс интересов, когда наниматель в полном объеме соблюдает права работника и выполняет взятые на себя обязательства, а работник добросовестно трудится в соответствии со своими должностными обязанностями, — отмечают специалисты управления экономических экспертиз главного управления техэкспертиз центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз. — Необеспечение такой идеальной модели взаимоотношений часто выливается в трудовые, гражданско-правовые споры либо уголовное преследование одной из сторон, когда без привлечения третьих лиц найти компромисс стороны не могут.

Специалисты отмечают, что нередко ситуации бывают настолько запутанными и неочевидными, что без помощи экспертов по суду либо органа уголовного преследования принять законное и обоснованное решение по делу не представляется возможным.

— По подобным категориям дел последние прибегают к назначению судебной экономической экспертизы. Каждое дело, безусловно, имеет свои особенности. Общим в них, как правило, является одно — пренебрежение установленными законодательством правилами оформления правоотношений между нанимателем и работниками.

В экспертной практике особое место занимают дела, связанные с взысканием нанимателями со своих работников материального ущерба, причиненного недостачей товарно-материальных ценностей (ТМЦ). В таких ситуациях стороны часто не могут определить размер ущерба, подлежащего взысканию с виновного лица.

— Эксперт не решает правовые вопросы (не устанавливает факт причинения ущерба, виновных лиц), а с применением специальных знаний устанавливает экономически значимые обстоятельства, необходимые для принятия решения. Например, он определяет, в соответствии ли с установленными требованиями проведена инвентаризация ТМЦ, в ходе которой выявлена недостача. Он определяет, правильно ли оформлены результаты инвентаризации, уточняет, подтверждается ли документально недостача ТМЦ у материально ответственного лица (коллектива), а также в какой сумме исчисляется недостача, — уточняют специалисты управления экономических экспертиз главного управления техэкспертиз центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз.

По их словам, заключение эксперта в соответствии с процессуальным законодательством является одним из источников доказательств.

— В свою очередь основными объектами при проведении экспертного исследования, в результате которого составляется заключение эксперта, являются документы финансово-хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования. Следовательно, в случае отсутствия должным образом оформленных документов эксперт, скорее всего, придет к неутешительным для нанимателя выводам. Доказать факт причинения вреда, а также наличие других условий материальной ответственности должен наниматель. Работодатель, который ведет строгий учет ТМЦ, вверяемых материально ответственному лицу, а также регулярно осуществляет инвентаризацию ТМЦ, должным образом оформляя ее результаты, без труда сможет отстоять в суде свои интересы.

Специалисты приводят примеры из своей практики. Так, директор (он же учредитель) небольшой компании в сфере розничной торговли обратился в правоохранительные органы из-за недостачи товаров. Была назначена экономическая экспертиза.

— Продавцы не соглашались с выявленной директором недостачей. Более того, в своих объяснениях указывали на то, что значительная часть товара поступала и реализовывалась без соответствующего документального оформления. В подтверждение своих слов предъявили тетради с соответствующими черновыми записями. Более того, необеспечение сохранности и должного оформления документов по приобретению и реализации так называемого «белого» товара привело к тому, что эксперту не представилось возможным подтвердить факт образования недостачи.

Эксперты приводят еще один пример. Частное предприятие по продаже обуви применяло упрощенную систему налогообложения без ведения бухгалтерского учета.

— Посчитав, что «упрощенка» является таковой во всех аспектах документооборота, руководитель предприятия не позаботился о составлении хотя бы минимального пакета документов и строил свои отношения с продавцом на доверии. Через определенный промежуток времени, обнаружив недостачу (по его мнению) товара, предприниматель обратился в правоохранительные органы. На основании представленных материалов экспертом не было установлено даже документально удостоверенных фактов передачи под отчет продавцу товарно-материальных ценностей, не говоря уже о недостаче у него товарно-материальные ценности. Таким образом, действуя, возможно, из лучших побуждений, предприниматель усложнил задачу (если не сделал невозможным ее решение) по восстановлению своих нарушенных прав.

При этом привлечь к ответственности за недостачу могут не только материально ответственных лиц.

— В нашей практике был случай, когда эксперт в своем заключении высказал сомнение в наличии реальной возможности у материально ответственного лица осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей, поскольку из первичных учетных документов следовало, что они находились в разных местах хранения по всему городу на открытых площадках. В итоге в качестве соответчиков за образование крупной недостачи помимо материально ответственного лица был привлечен ряд должностных лиц предприятия, в чьи обязанности входила организация учета, контроля за сохранностью данных материальных ценностей.

Свои особенности имеет порядок определения недостач в продовольственных магазинах, на предприятиях, которые занимаются переработкой сельскохозяйственной продукции.

— Здесь помимо иных факторов по определенной категории товаров (сырья) следует учитывать их физико-химические характеристики. Так, согласно действующему законодательству размер недостачи определяется только после применения норм естественной убыли. Кроме того, для магазинов розничной торговли с открытой выкладкой товаров (когда в торговом зале покупатель имеет непосредственный доступ к товару) рекомендуется применять так называемые нормы на «забывчивость покупателя» (когда покупатель забыл оплатить покупку). Зная эти особенности, работники еще в досудебном порядке могут оценить обоснованность привлечения к материальной ответственности, — поясняют специалисты управления экономических экспертиз главного управления техэкспертиз центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз.

Специалисты рекомендуют ответственно относиться к составлению документации.

— Наниматель должен всегда помнить, что в соответствии с трудовым законодательством он обязан создавать работникам условия, необходимые для нормальной работы и обеспечения сохранности вверенных им ценностей. Такие обязанности могут быть предусмотрены трудовым договором (контрактом), договором о материальной ответственности, коллективным договором, иными локальными нормативными правовыми актами нанимателя, — отмечают специалисты. — Также работникам следует быть предельно внимательными при заключении договоров о материальной ответственности. Так, наниматель вправе заключить договор о полной индивидуальной материальной ответственности с работником только в случае обеспечения условий, исключающих несанкционированный доступ иных лиц к вверенным работнику товарно-материальных ценностей. В противном случае следует рассматривать вопрос о заключении договора о коллективной (бригадной) материальной ответственности со всеми работниками, имеющими доступ к товарно-материальным ценностям.