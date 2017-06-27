Мичанка Татьяна Арловская выиграла в лотерею 300 тысяч рублей (3 миллиарда рублей до деноминации). Девушка рассказывает, что выигрышный билет ей подарила мама на 8 марта, а сама она в лотерею играла «всего пару раз в жизни».



Фото: Олег Каменев, фотограф УП «Национальные спортивные лотереи»

— Мама забрала последний билет в киоске — продавец сняла его прямо с витрины и пожелала удачи. Удача нам и улыбнулась, — рассказывает Татьяна о своей победе в «Суперлото». — К сожалению, мы не смогли посмотреть розыгрыш в прямом эфире. Потом проверили через интернет — и сразу не поверили своим глазам. Для уверенности проверили через приложение — оказалось, что действительно выиграли.

— У нас вся семья обрадовалась выигрышу. Никто сразу не верил — перепроверяли из разных источников. Когда осознал, что это правда, очень обрадовался за сестру -теперь может решить жилищный вопрос и обустроить будущую жизнь, — рассказывает брат победительницы, который также пришел с ней на вручение сертификата.

Как потратить деньги, Татьяна пока не решила. «Пока я их точно не получу, делить не буду», — делится девушка. Организаторы говорят, что деньги победительница получит совсем скоро.

— Сумма, конечно, очень большая. О конкретных планах пока говорить не хочется. Что-то оставлю на будущее, что-то — потрачу сейчас, — говорит обладательница 300 тысяч рублей.

10 тысяч рублей от выигрыша Татьяна решила потратить на благотворительность. Она собирается помочь насобирать на операцию 5-месячной Ане Полубинской , страдающей от генетического заболевания спина бифида, то есть расщеплением позвоночника. Такая сумма — одна из самых больших пожертвований в истории «Суперлото», как говорят организаторы.

— Эти деньги я сама не заработала и, если сваливается такая сумма, хочется кому-то помочь. Аню я нашла случайно в интернете — изучала различные сайты в поисках ребенка, которому нужна помощь — рассказывает Татьяна.

Бабушка девочки Татьяна Белявская еле сдерживает эмоции. «Я даже не думала, что такие благородные люди есть», — говорит она и начинает плакать.

Всего Ане для лечения в Израиле необходимо 60 тысяч долларов. 40 из них уже собрано, плюс 5 тысяч, которые Татьяна вскоре перечислит на счет благотворительной организации. Если удастся собрать еще 15 тысяч, то прооперировать Аню смогут уже этой осенью.

— Не важно не то, что это Израиль: Аня едет к конкретному доктору, у которого очень хорошие показатели реабилитации детей с таким диагнозом. Мы больше не знаем такого специалиста в мире. В таких случаях послеоперационные последствия могут быть настолько тяжелыми, что порой ребенка лучше не оперировать вовсе. Но с этим доктором мы знакомы не понаслышке — один ребенок из Беларуси уже оперировался у него. И родители очень довольны результатом, — рассказывает специалист по связям с общественностью благотворительного фонда «Шанс» Анастасия Шатько.

Напомним, что последний самый большой выигрыш в истории белорусских рублей — 5 миллиардов рублей в прошлом году выиграла семейная пара из Слуцка.

В мировой же лотерейной истории бывали выигрыши намного крупнее. Рекордом пока что считается джек-пот в 1,5 миллиарда долларов, который разыграли в США.